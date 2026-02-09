Espana agencias

Planas pide no extrapolar al resto de España el resultado en Aragón, que no es "beneficioso para nadie"

El titular de Agricultura instó a analizar los comicios aragoneses como un caso aislado, advirtiendo del avance de la extrema derecha y subrayando la necesidad de reflexionar sobre los resultados antes de trasladar conclusiones al panorama nacional

Guardar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó la relevancia de analizar a fondo los resultados de las elecciones autonómicas anticipadas en Aragón antes de considerar cualquier traslado de sus implicaciones al ámbito nacional, haciendo hincapié en el avance de las formaciones de extrema derecha y en la necesidad de que se reflexione sobre el desempeño electoral de los principales partidos. Según informó Europa Press, Planas se refirió a la duplicación de la representación parlamentaria de Vox y al descenso en escaños experimentado tanto por el PSOE como por el PP.

De acuerdo con Europa Press, las declaraciones del titular de Agricultura se produjeron previo a la presentación del Plan Internacional de la Gastronomía de España, celebrada en Madrid, en respuesta a preguntas de la prensa sobre los resultados electorales en Aragón. En esas elecciones regionales, Vox incrementó su presencia en las Cortes aragonesas al pasar de siete a catorce escaños. El PSOE igualó su peor resultado histórico en la comunidad, obteniendo 18 escaños, mientras que el Partido Popular resultó vencedor con 26 diputados, dos menos que en la anterior legislatura.

Planas recalcó, según consignó Europa Press, que este escenario responde a unas elecciones de carácter autonómico y anticipado, por lo que insistió en la importancia de no generalizar los datos de Aragón al conjunto del territorio español. El ministro señaló que la situación surgida en los comicios aragoneses “no es beneficiosa para nadie” y remarcó que tampoco aporta ventajas para España, destacando el contexto particular en el que se desarrollaron estas elecciones.

Según publicó Europa Press, Planas solicitó al Partido Popular una reflexión tras los comicios, considerando que, a pesar de llevarse la victoria, el partido obtuvo dos escaños menos comparados con la legislatura anterior y que los resultados facilitan el avance de posiciones ultraderechistas en el parlamento autonómico. El ministro criticó que, al haber adelantado las elecciones, el Partido Popular termina enfrentando una correlación de fuerzas menos favorable y una mayor influencia de Vox, cuyo avance consideró preocupante para el devenir político en la región.

Respecto al PSOE, Planas reconoció, según reportó Europa Press, la dificultad de los resultados alcanzados, indicando que el partido socialista igualó su cifra más baja de escaños en Aragón. El ministro enfatizó el trabajo de la candidata, la exministra Pilar Alegría, y valoró positivamente su gestión de la campaña. De todas formas, admitió la necesidad de un análisis interno detallado para comprender las causas de los resultados y determinar los próximos pasos a seguir.

Planas se refirió también a una posible contradicción en Vox, señalando, según relató Europa Press, que la formación, pese a oponerse de manera destacada al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, se manifestó celebrando los aranceles impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta postura, de acuerdo con las palabras del ministro, demuestra una falta de coherencia en el enfoque de Vox hacia los asuntos internacionales, especialmente en lo relacionado con el comercio agrario.

El medio Europa Press detalló que, a pesar de la relevancia de los resultados para el escenario político aragonés, Planas reiteró la conveniencia de evitar la extrapolación directa al resto del país. Según el propio ministro, la casuística de los comicios autonómicos anticipados difiere de las dinámicas que imperan en el contexto nacional, de modo que no deben utilizarse como termómetro inequívoco del futuro político de España.

Por otro lado, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación subrayó que los partidos deben extraer lecciones específicas de este proceso electoral, tanto en lo relacionado con el avance de fuerzas como Vox, como en lo referente a la pérdida de apoyo de las formaciones tradicionales en Aragón. Según la información recabada por Europa Press, Planas hizo especial hincapié en la necesidad de diferenciar entre procesos autonómicos y contextos nacionales a la hora de evaluar resultados electorales y de diseñar estrategias políticas.

Las declaraciones de Planas suman a las múltiples reacciones que los comicios aragoneses han provocado en la esfera política nacional. Europa Press señaló que la presencia reforzada de Vox y el descenso en la representación del PSOE y el PP han generado debates en torno al futuro reparto de poder y la capacidad de los distintos partidos para conformar mayorías efectivas en las instituciones autonómicas.

La intervención de Planas se enfocó en destacar el momento y el lugar en los que se produjeron las elecciones, advirtiendo sobre la tentación de sacar conclusiones precipitadas para el contexto estatal. Según puntualizó Europa Press, el ministro instó a todos los actores políticos a asumir con serenidad los resultados y a iniciar un proceso de reflexión que permita entender la situación específica de Aragón y sus repercusiones regionales, sin trasladar sin más estas consecuencias al conjunto del país.

Temas Relacionados

Luis PlanasElecciones AragónPartido PopularVoxEspañaMadridPolíticaPSOEPilar AlegríaMercosurEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo destaca la "excelente" respuesta de Moreno tras el accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones

Alberto Núñez Feijóo elogió la actuación del Ejecutivo andaluz ante la tragedia ferroviaria en Córdoba y las recientes lluvias torrenciales, valorando el liderazgo de Juanma Moreno y subrayando la resiliencia de las comunidades afectadas durante la emergencia

Feijóo destaca la "excelente" respuesta

El TSJ de Madrid revisa la pena a 36 años de prisión impuesta a Dilawar Hussein por el triple crimen de Morata

El TSJ de Madrid revisa

Fiscalía, PP y EH Bildu rechazan la anulación de registros de despachos de los investigados por el Palacete de Getxo

El magistrado Marcos Amor analizará los recursos presentados por los implicados en la demolición del edificio histórico de Getxo, mientras la Ertzaintza espera luz verde para examinar dispositivos incautados durante la operación dirigida por orden judicial

Fiscalía, PP y EH Bildu

El PSOE aprecia "un fracaso estrepitoso" para el PP y ve a Feijóo como el "pagafantas" de Vox

Montse Mínguez responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo del retroceso de su partido en Aragón, critica su alianza con la ultraderecha y sostiene que sus tácticas políticas han fortalecido a Vox a costa de los populares

El PSOE aprecia "un fracaso

Sumar avisa a Sánchez que los "fuegos de artificio" no frenan a Vox y defiende su papel para que IU conserve escaño

Lara Hernández urge al presidente español a implementar acciones eficaces en materia social para contrarrestar el avance de la extrema derecha, señala falta de respuesta del partido gobernante y destaca la importancia de la unidad progresista

Sumar avisa a Sánchez que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

IU, Sumar, Más Madrid y

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

ECONOMÍA

Toni Musalaev, abogado, sobre la

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio