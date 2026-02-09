Planas pide no extrapolar al resto de España el resultado en Aragón, que no es "beneficioso para nadie"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó la relevancia de analizar a fondo los resultados de las elecciones autonómicas anticipadas en Aragón antes de considerar cualquier traslado de sus implicaciones al ámbito nacional, haciendo hincapié en el avance de las formaciones de extrema derecha y en la necesidad de que se reflexione sobre el desempeño electoral de los principales partidos. Según informó Europa Press, Planas se refirió a la duplicación de la representación parlamentaria de Vox y al descenso en escaños experimentado tanto por el PSOE como por el PP.

De acuerdo con Europa Press, las declaraciones del titular de Agricultura se produjeron previo a la presentación del Plan Internacional de la Gastronomía de España, celebrada en Madrid, en respuesta a preguntas de la prensa sobre los resultados electorales en Aragón. En esas elecciones regionales, Vox incrementó su presencia en las Cortes aragonesas al pasar de siete a catorce escaños. El PSOE igualó su peor resultado histórico en la comunidad, obteniendo 18 escaños, mientras que el Partido Popular resultó vencedor con 26 diputados, dos menos que en la anterior legislatura.

Planas recalcó, según consignó Europa Press, que este escenario responde a unas elecciones de carácter autonómico y anticipado, por lo que insistió en la importancia de no generalizar los datos de Aragón al conjunto del territorio español. El ministro señaló que la situación surgida en los comicios aragoneses “no es beneficiosa para nadie” y remarcó que tampoco aporta ventajas para España, destacando el contexto particular en el que se desarrollaron estas elecciones.

Según publicó Europa Press, Planas solicitó al Partido Popular una reflexión tras los comicios, considerando que, a pesar de llevarse la victoria, el partido obtuvo dos escaños menos comparados con la legislatura anterior y que los resultados facilitan el avance de posiciones ultraderechistas en el parlamento autonómico. El ministro criticó que, al haber adelantado las elecciones, el Partido Popular termina enfrentando una correlación de fuerzas menos favorable y una mayor influencia de Vox, cuyo avance consideró preocupante para el devenir político en la región.

Respecto al PSOE, Planas reconoció, según reportó Europa Press, la dificultad de los resultados alcanzados, indicando que el partido socialista igualó su cifra más baja de escaños en Aragón. El ministro enfatizó el trabajo de la candidata, la exministra Pilar Alegría, y valoró positivamente su gestión de la campaña. De todas formas, admitió la necesidad de un análisis interno detallado para comprender las causas de los resultados y determinar los próximos pasos a seguir.

Planas se refirió también a una posible contradicción en Vox, señalando, según relató Europa Press, que la formación, pese a oponerse de manera destacada al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, se manifestó celebrando los aranceles impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta postura, de acuerdo con las palabras del ministro, demuestra una falta de coherencia en el enfoque de Vox hacia los asuntos internacionales, especialmente en lo relacionado con el comercio agrario.

El medio Europa Press detalló que, a pesar de la relevancia de los resultados para el escenario político aragonés, Planas reiteró la conveniencia de evitar la extrapolación directa al resto del país. Según el propio ministro, la casuística de los comicios autonómicos anticipados difiere de las dinámicas que imperan en el contexto nacional, de modo que no deben utilizarse como termómetro inequívoco del futuro político de España.

Por otro lado, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación subrayó que los partidos deben extraer lecciones específicas de este proceso electoral, tanto en lo relacionado con el avance de fuerzas como Vox, como en lo referente a la pérdida de apoyo de las formaciones tradicionales en Aragón. Según la información recabada por Europa Press, Planas hizo especial hincapié en la necesidad de diferenciar entre procesos autonómicos y contextos nacionales a la hora de evaluar resultados electorales y de diseñar estrategias políticas.

Las declaraciones de Planas suman a las múltiples reacciones que los comicios aragoneses han provocado en la esfera política nacional. Europa Press señaló que la presencia reforzada de Vox y el descenso en la representación del PSOE y el PP han generado debates en torno al futuro reparto de poder y la capacidad de los distintos partidos para conformar mayorías efectivas en las instituciones autonómicas.

La intervención de Planas se enfocó en destacar el momento y el lugar en los que se produjeron las elecciones, advirtiendo sobre la tentación de sacar conclusiones precipitadas para el contexto estatal. Según puntualizó Europa Press, el ministro instó a todos los actores políticos a asumir con serenidad los resultados y a iniciar un proceso de reflexión que permita entender la situación específica de Aragón y sus repercusiones regionales, sin trasladar sin más estas consecuencias al conjunto del país.