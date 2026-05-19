El rey inicia este martes su primer viaje oficial a Canadá, junto al vicepresidente Cuerpo

Madrid, 19 may (EFE).- El rey inicia este martes su primer viaje oficial a Canadá, que le llevará a Ottawa y Toronto hasta el próximo jueves, día 21, y que realizará acompañado del vicepresidente primero y m​inistro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El viaje comenzará en Ottawa, la capital canadiense, donde Felipe VI se reunirá con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca inglés, en un contexto de intensificación de los contactos de alto nivel entre España y Canadá y de renovado impulso de los vínculos bilaterales.

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En la segunda jornada del viaje, ya en Toronto, el rey asistirá a un importante encuentro empresarial, además de participar en reuniones con inversores y en contactos con autoridades canadienses para fortalecer las relaciones comerciales con este país.

También el miércoles, se reunirá con la colonia española en Canadá y entregará posteriormente a la escritora canadiense Margaret Atwood el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía en la Universidad Victoria, un acto al que asistirá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

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El jueves 21 Felipe VI regresará tras más de 40 años al Lakefield College School, donde siendo príncipe estudió entre 1984 y 1985 el equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU), la etapa más personal para el rey de este viaje a Canadá. EFE