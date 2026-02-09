Espana agencias

Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

La titular de la plaza número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha imputado a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el presunto espionaje con los programas Pegasus y Candiru a personas del entorno independentista, según la provindencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el escrito avanzado por 'El País', la jueza también imputa a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd, empresa que comercializa el 'spyware' Pegasus, y sus dos filiales europeas con sede en Luxemburgo, Q Cyber Technologies y OSY Technologies, así como a los directivos de Saito Tech Ltd, responsable del programa Candiru.

La causa por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos se investiga desde septiembre, cuando se admitió a trámite una querella a la que ha tenido acceso Europa Press presentada por la asociación internacional de víctimas de espionaje Sentinel Alliance el por presunto espionaje a 5 empresarios catalanes.

La querella sostiene que Joan Matamala fue la primera persona cuyo ordenador fue infectado con Candiru, un hecho descubierto por CitizenLab, y que otro de los presuntos afectados, Jordi Baylina, fue espiado durante una estancia en Suiza.

Por todo ello, pidieron a la instructora que solicitase al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos del CNI, que citara a la exdirectora Paz Esteban para tomarle declaración, que pidiera información a Israel sobre NSO Group y que requiriera a los Mossos d'Esquadra la elaboración de informes sobre los terminales infectados para corroborar la utilización del spyware Candiru y/o Pegasus.

