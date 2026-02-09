Espana agencias

El PSOE alega que le cuesta movilizar a sus votantes en autonómicas pero cree que volverán en las generales

Fuentes socialistas atribuyen la caída histórica en Aragón a la baja asistencia en la cita autonómica, confían en recuperar el respaldo en las próximas generales y defienden la continuidad de ministros como candidatos en diferentes regiones

La pérdida de apoyo electoral hacia el PSOE en Aragón ha coincidido con una transferencia de votos hacia fuerzas regionalistas, específicamente Chunta Aragonesista, que duplicó el número de escaños hasta alcanzar seis y sumó cerca de 30.000 sufragios adicionales. Según consignó Europa Press, fuentes socialistas consideran que parte del electorado progresista busca alternativas en partidos locales durante las autonómicas, pero espera que ese respaldo regrese al PSOE en los próximos comicios generales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la dirigencia del PSOE apuntó a una baja participación de su propio electorado como principal factor de la caída histórica en Aragón, donde obtuvieron dieciocho escaños, la cifra más baja en la comunidad autónoma. Las fuentes de Ferraz consultadas por el medio recalcaron que el votante socialista tiende a movilizarse menos en elecciones autonómicas que en las generales o municipales, y que esta tendencia ha marcado precedentes en comicios anteriores.

A pesar de los resultados adversos, la cúpula del PSOE no considera necesario revisar la estrategia de designar a ministros como candidatos en distintas regiones. Europa Press detalló que esta decisión se mantiene vigente para próximos procesos electorales, citando la candidatura de la vicepresidenta primera María Jesús Montero en Andalucía, así como la de otros miembros del Consejo de Ministros, entre ellos Diana Morant, Óscar López y Ángel Víctor Torres. Las fuentes recordaron el caso de Salvador Illa, quien desde su cargo como ministro de Sanidad asumió el liderazgo en Cataluña y ganó las autonómicas en 2021 y, posteriormente, logró superar al independentismo y acceder a la presidencia de la Generalitat en 2024.

En una rueda de prensa celebrada el lunes posterior al escrutinio, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, fue consultada sobre la continuidad de la política de designar ministros como cabezas de lista. Mínguez defendió esa línea, asegurando que el partido “es territorial” y busca siempre llevar a cada comunidad las mejores opciones. El medio Europa Press citó sus declaraciones, en las que afirmó: “El PSOE es un partido territorial que escucha a los territorios y lleva las mejores cartas y avales que tenemos”, posicionando así la candidatura de Pilar Alegría y destacando, en palabras de la portavoz, el carácter propositivo de la campaña frente a lo que calificó de presiones procedentes del PP y Vox.

La dirección federal reiteró su respaldo a Pilar Alegría, según informó Europa Press, enfatizando que su campaña estuvo “centrada en los problemas de Aragón” y que “le ha faltado tiempo” para desarrollar sus propuestas, una situación que atribuyen a la decisión de adelantar los comicios por parte del PP. En ese contexto, la portavoz socialista criticó el argumento esgrimido por el presidente Jorge Azcón sobre la imposibilidad de aprobar los presupuestos como justificación para el adelanto electoral, y recordó que Alegría se ofreció a aportar los votos necesarios para aprobar las cuentas sin recurrir a Vox, propuesta que fue rechazada por el dirigente popular.

El medio Europa Press precisó que, tanto la portavoz Montse Mínguez como la número tres del partido, Rebeca Torró, insistieron tras la reunión de la Ejecutiva Federal en que la campaña del PSOE resultó apropiada ante las circunstancias, revalidando así la legitimidad de la línea de trabajo asumida en territorios y en el propio Consejo de Ministros. Manifestaron también su confianza en que, de cara a las generales, la movilización tradicional del electorado socialista se recupere y revierta la tendencia observada en los últimos comicios autonómicos.

Finalmente, Europa Press puso en relieve que, de acuerdo con la lectura interna del PSOE, la dinámica del voto en las autonómicas responde a patrones distintos de los observados en otros procesos electorales, con una mayor propensión de sus apoyos a abstenerse o explorar candidaturas regionalistas en este tipo de convocatorias, mientras que en las generales suelen recuperar fuerza y representación.

