Condenado a 2 años de cárcel por agredir sexualmente a una niña de 14 años en el baño de una discoteca de Pontevedra

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 2 años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en los aseos de una discoteca de la ciudad.

El tribunal provincial ha considerado probado que, en la madrugada del 16 de julio de 2023, el acusado, de 27 años de edad, se refugió en el baño de una discoteca con la víctima, de 14 años, para "realizar actos de carácter sexual", y allí la besó. Además, señala que el procesado era consciente de la edad de la menor, porque ella misma se lo había dicho momentos antes, cuando se conocieron.

Con todo, la Audiencia entiende que no se puede probar que hubiera un "acceso carnal con penetración vaginal", debido, entre otras cuestiones, a la "falta de persistencia en la incriminación, inconcreciones (en los testimonios de la víctima y otros testigos), contradicciones y falta de corrobaraciones periféricas".

Por ello, condena al acusado a la pena de 2 años de prisión, la medida de 5 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse o comunicarse con la joven durante 12 años, y la inhabilitación para ejercer oficios o actividades que impliquen contacto con menores durante 12 años. Además, deberá indemnizar a la víctima en 2.000 euros por los daños morales.

