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Valencia dice que Ecuador luchará hasta el final ante Alemania

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Guayaquil (Ecuador), 20 jun (EFE).- El goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, lamentó el empate 0-0 de la Tri ante Curazao este sábado, que los dejó "en deuda" con sus compatriotas, pero dijo que lucharán hasta el final contra Alemania en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

"En los dos partidos jugamos con estadio lleno por nuestros compatriotas, les agradecemos por el apoyo que nos brindaron haciéndonos sentir todo su aliento. Estamos en deuda, pero les decimos que lucharemos hasta el final en procura de los tres puntos ante un difícil rival, Alemania", dijo Valencia al final del encuentro disputado en Kansas City, Estados Unidos.

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Valencia es el autor de 49 goles con la camiseta de Ecuador, seis de ellos en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022. "La verdad que duele mucho porque hemos jugado dos partidos, disputado seis puntos y hemos conseguido solo uno", agregó.

"Ante Curazao salimos desde el primer minuto a tratar de buscar ese resultado porque queríamos ganar, pero hay que darle su mérito al rival y cuando no se puede abrir el marcador se vuelve mucho más complicado", apuntó.

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El atacante del Pachuca mexicano insistió en que el equipo buscó anotar: "Lo intentamos por todos lados, pero no se nos dio, se nos complica todo, pero tenemos un partido más y lucharemos hasta el final", recalcó.

La selección de Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, jugará el próximo jueves con Alemania, mientras Curazao lo hará frente a Costa de Marfil. EFE

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