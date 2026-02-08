Vox denuncia al alcalde de Aínsa (Huesca) por pedir el voto al PSOE durante la jornada de reflexión

Vox ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el alcalde de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), Enrique Pueyo García (PSOE), por presuntamente solicitar el voto a favor de su formación política durante la jornada de reflexión previa a las elecciones a las Cortes de Aragón de este 8 de febrero.

Según consta en la denuncia, registrada por el representante electoral general de Vox, el regidor socialista "habría difundido en su perfil público de Instagram varias publicaciones con contenido electoral durante la jornada en la que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe expresamente cualquier acto de campaña o solicitud de voto", han señalado en una nota de prensa.

En concreto, Vox sostiene que el alcalde compartió dos imágenes con lemas de campaña del Partido Socialista Obrero Español, como "Vamos a hacerlo", "Por Aragón", "Por tus derechos" y "Todos tus votos cuentan", así como una imagen de la candidata socialista, Pilar Alegría.

Las publicaciones, difundidas con los colores corporativos del PSOE, "tendrían como objetivo", según la denuncia, "influir en el electorado en un momento legalmente protegido para garantizar la neutralidad y la libertad del voto".

Desde Vox han considerado que estos hechos podrían vulnerar los artículos 50 y 53 de la LOREG, que establecen el principio de neutralidad institucional y prohíben la realización de propaganda electoral una vez finalizada la campaña, incluyendo la jornada de reflexión.

La formación ha recordado, además, que la Junta Electoral Central ha reiterado en distintas resoluciones que durante ese periodo no pueden difundirse mensajes, imágenes o actuaciones que puedan ser consideradas propaganda electoral, ni siquiera a través de redes sociales.

La denuncia cita acuerdos previos de la Junta Electoral Central y jurisprudencia del Tribunal Supremo que subrayan la especial trascendencia de la jornada de reflexión, concebida para crear "un marco de serenidad" que permita al elector decidir su voto sin condicionamientos, así como para garantizar la igualdad entre las distintas opciones políticas.

Vox ha solicitado a la Junta Electoral Provincial que incoe el correspondiente expediente sancionador, que se ordene la retirada inmediata de las publicaciones y que se valore si los hechos pueden ser constitutivos de un delito electoral conforme al artículo 144.1 de la LOREG.

Este precepto contempla penas de prisión de tres meses a un año para quienes realicen actos de propaganda electoral una vez finalizado el periodo legal de campaña, además de posibles sanciones económicas. La Junta Electoral deberá ahora analizar el contenido de las publicaciones denunciadas y determinar si concurren los elementos necesarios para apreciar una infracción electoral o, en su caso, trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal.