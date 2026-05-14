Espana agencias

Nueva York aprueba un plan para pequeños negocios de cara a la Copa Mundial de Fútbol

Guardar
Google icon

Nueva York,14 may (EFE).- El Concejo municipal de Nueva York aprobó este jueves un paquete de proyectos de ley con miras a preparar a neoyorquinos y pequeños negocios para las oportunidades económicas que acompañarán a la Copa Mundial de Fútbol, que comenzará el 11 de junio, de la que es anfitrión junto con el vecino Nueva Jersey.

El torneo representa una oportunidad única para la ciudad, con un importante potencial de crecimiento económico, turismo y proyección internacional, que se espera genere unos 3.300 millones de dólares, señaló un comunicado del Concejo, que cita datos del comité organizador Nueva York/Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Eso incluye 1.700 millones en gasto turístico, la creación de más de 26.000 empleos y 432 millones en ingresos fiscales estatales y locales.

Las medidas aprobadas hoy exigen a la ciudad garantizar el acceso a baños públicos temporales con el personal adecuado para los eventos multitudinarios que se realizarán con motivo de la Copa, publicar un calendario digital de esas actividades, incluidos partidos y programación cultural, y un mapa digital de los pequeños negocios que organizan eventos relacionados con el Mundial, que deben estar listos una semana antes del inicio.

PUBLICIDAD

También, debe llevar a cabo un programa de divulgación y educación para concienciar sobre las estafas más comunes que afectan a los turistas y dispone que hasta el 1 de noviembre, algunas calles de Manhattan y Queens llevarán los nombres de las leyendas del fútbol, Thierry Henry y Pelé.

Los partidos de la Copa Mundial de Fútbol se realizarán en Canadá, México y EE.UU., con la participación de 48 selecciones, del 11 de junio al 19 de julio. La mayor parte serán en EE.UU., con 11 ciudades sede, entre ellas el vecino estado de Nueva Jersey, donde se jugarán ocho partidos.

"Este verano, la ciudad de Nueva York recibirá a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo, y el Concejo está tomando la iniciativa para garantizar que nuestros pequeños negocios se beneficien de esta afluencia de actividad económica", dijo la presidenta de la legislatura municipal, Julie Menin.

Destacó que todos los distritos participarán en la celebración, y que las medidas aprobadas hoy conectarán tanto a visitantes como a neoyorquinos con fiestas para ver los partidos, eventos "y, lo que es más importante, con pequeños negocios en toda la ciudad". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Galbiati: No hemos perdido la cabeza

Infobae

Sito Alonso: Cualquier otro equipo se hubiera venido abajo

Infobae

Che García: "Puede que haya sido nuestro mejor partido desde que llegué"

Infobae

Mbappé: "Florentino es el mejor del mundo; espero que lo tengamos lo máximo posible"

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 15 de mayo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Las reglas del juego de Florentino: ¿qué puede hacer y qué no durante el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid?

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”