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Aficionados del club libio Al Ittihad incendian un edificio del Gobierno en disturbios

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Túnez, 14 may (EFE).- Aficionados del club libio de fútbol Al Ittihad, el más antiguo de Trípoli, incendiaron este jueves un edificio del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que controla el oeste del país-, después de que su equipo se retirara del campo de juego durante un encuentro contra el Al Suwaihli de Misrata, debido a la supuesta parcialidad del árbitro, que desencadenó violentos disturbios.

Parte de los hinchas -que veían el partido en las afueras del estadio Tarhuna, ya que se jugaba a puerta cerrada por sanción- irrumpieron en las instalaciones deportivas y "atacaron" a efectivos de la Brigada de Combate 444 que se encontraban en el interior, provocando un enfrentamiento que se saldó con la muerte de un soldado, según información difundida por medios locales, hasta el momento, sin confirmación oficial.

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La escaramuza generó disturbios, tanto dentro como fuera del estadio, donde, según se ve en videos de aficionados, hubo varios heridos que fueron atendidos por personal médico y trasladados en ambulancias.

Las protestas de los fanáticos avanzaron por varias calles de Trípoli, hasta llegar a donde se encuentra un edificio de varios pisos, propiedad de la Presidencia, al que le prendieron fuego, según los videos publicados en redes sociales por aficionados y medios locales.

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Los disturbios se originaron a consecuencia de la retirada del terreno de juego del Al Ittihad debido a la supuesta negativa del árbitro a pitar penaltis a su favor, lo que el equipo calificó como una "injusticia".

Por el momento se desconoce el alcance real de los hechos que continúan activos, aunque ya se difunden numerosas versiones que hablan de varios soldados de la Brigada de Combate 444 heridos en apuñalamientos y agresiones violentas, que también recibieron, supuestamente, jugadores, escoltas de los equipos y periodistas.

En la calle, los aficionados volcaron una camioneta de la brigada e incendiaron el vehículo de transmisión en directo de Libya Sport TV, cuyos técnicos también sufrieron heridas. EFE

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