Svitolina supera a Swiatek y jugará la final contra Gauff

Roma, 15 may (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina derrotó este viernes a la polaca Iga Swiatek en las semifinales del WTA 1.000 de Roma (6-4, 2-6, 6-2) y certificó su puesto en la final, donde se enfrentará a la estadounidense Coco Gauff en busca de su quinto título en esta categoría.

Svitolina, número diez del ranking, arrancó el partido muy sólida desde el fondo de pista y dominó los intercambios largos que incomodaron a la polaca y al final se llevó el primer set gracias a su agresividad en el contragolpe, uno de sus puntos fuertes.

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Swiatek, número tres, que partía como favorita, aunque con un duelo muy igualado en las previsiones, firmó un gran torneo, reaccionó en la segunda manga y logró igualar el encuentro tras un duelo muy exigente y equilibrado entre dos de las principales aspirantes al título sobre la tierra batida romana.

Finalmente, en el tercer set, y con un Campo Central del Foro Itálico ya semivacío al haberse superado la medianoche, Svitolina impuso su fuerza física ante una Swiatek que por momentos desconectó y estuvo demasiado errática en puntos decisivos.

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El partido se cerró tras dos horas y dieciséis minutos.

La ucraniana alcanzó así su tercera final en Roma, donde ganó títulos en 2017 y 2018, y acabó en la pista con la tricampeona sobre tierra batida, que aspiraba a conseguir el duodécimo WTA 1.000 de su carrera.

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La tenista de Odesa buscará su quinto título en esta categoría ocho años después de haber conquistado el último.

Su carrera vuelve a vivir un momento dulce tras varios años de rendimiento más irregular, condicionados por problemas físicos y mentales; este año, además, regresó al top 10 del ranking por primera vez desde octubre de 2021.

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Svitolina también derrotó a Swiatek en su enfrentamiento más reciente, una victoria en tres sets en los cuartos de final de Indian Wells 2026.

Se enfrentará en la final el próximo sábado ante la estadounidense Coco Gauff, que ganó este jueves ante la rumana Sorana Cirstea. EFE

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