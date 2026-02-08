Espana agencias

Sumar ve retroceso en la izquierda y advierte que el PSOE no aplica la "respuesta correcta" ante el alza de Vox

Lara Hernández alerta sobre el auge de Vox en Aragón, critica la estrategia socialista y enfatiza la importancia de mantener la presencia de Sumar e IU en un contexto que califica como delicado para las fuerzas progresistas

Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, subrayó que la continuidad del escaño obtenido por la coalición entre Sumar e Izquierda Unida tras los recientes comicios en Aragón tiene especial relevancia en un contexto que describió como de retroceso para las fuerzas progresistas. En sus declaraciones públicas, Hernández situó este resultado frente al aumento de escaños conseguido por Vox y a la pérdida de presencia del Partido Socialista, a la vez que destacó el papel de la Chunta Aragonesista, que incrementó su representación de tres a seis diputados. Así lo recogió la agencia Europa Press, que puntualizó que para Hernández estos movimientos reflejan un cambio preocupante en el equilibrio político regional.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Hernández lanzó estas observaciones a través de la red social X, situando el avance de Vox como una "tendencia peligrosa" tras duplicar esta formación de extrema derecha su presencia en el parlamento autonómico. Hernández reprochó que el PSOE no interpreta correctamente el escenario político actual ni ofrece una respuesta adecuada ante el ascenso de Vox. En ese sentido, sostuvo que la convocatoria electoral anticipada por parte del Partido Popular buscaba demostrar fortaleza frente al Gobierno central, aunque en palabras de la dirigente de Sumar, "no ha cumplido sus objetivos", ya que el PP perdió votos y escaños mientras que Vox amplió su peso institucional.

Europa Press informó que Hernández advirtió sobre el hecho de que, ante la pérdida de apoyos por parte del Partido Popular, Vox podría pasar a influir de forma determinante sobre la agenda política aragonesa. "Va a ser Vox y no el PP quien marque la agenda", afirmó la coordinadora general de Sumar, alertando sobre un posible cambio de prioridades en la acción parlamentaria que afecte a las fuerzas progresistas de la comunidad autónoma.

En este contexto adverso para la izquierda, Hernández afirmó que hay motivos para valorar positivamente la conservación del escaño por parte de la candidatura formada por Movimiento Sumar e Izquierda Unida, apelando al "orgullo" por este resultado en un entorno de dificultades crecientes. Además, expresó su reconocimiento a la Chunta Aragonesista por el incremento en su número de diputados, señalando que este avance representa una excepción dentro del panorama de retroceso general que experimentaron otras formaciones progresistas en Aragón.

La dirigente de Sumar también trazó un diagnóstico del impacto que han tenido los comicios del 8 de febrero en el espectro de la izquierda aragonesa, mencionando el retroceso notable del PSOE y la desaparición de Podemos del parlamento regional, hechos que, a su juicio, profundizan la situación de desventaja para el espacio progresista ante el auge de Vox. Según Europa Press, Hernández insistió en que el Partido Popular, lejos de conseguir la consolidación de su poder político, se verá obligado a buscar el respaldo de Vox, lo que en su opinión comporta riesgos para la estabilidad y las políticas en materia de derechos y libertades en la comunidad.

Europa Press consignó además que Hernández situó el resultado de Sumar e Izquierda Unida y el crecimiento de la Chunta Aragonesista como datos a considerar cuando se evalúan las perspectivas y desafíos para la izquierda aragonesa en un parlamento donde el ascenso de Vox condicionará alianzas y prioridades legislativas. La lectura de la coordinadora general de Movimiento Sumar enfatizó que la respuesta de las formaciones progresistas debe ser autocrítica y adaptarse a la nueva situación política resultante de estos comicios.

