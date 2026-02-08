Espana agencias

Moreno cancela su viaje a Chipre por el Comité Europeo de las Regiones para seguir la emergencia meteorológica

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido este domingo cancelar el viaje oficial a Chipre que tenía previsto realizar este lunes y martes, 9 y 10 de febrero, para asistir a la reunión de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones, del que es vicepresidente primero y cuya Presidencia asumirá el año que viene. De este manera, el presidente Moreno podrá seguir sobre el terreno la evolución de la alerta meteorológica en Andalucía, como viene haciendo desde que el martes pasado se declaró la fase operativa 2 del Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones.

Así lo ha comunciado el Gobierno andaluz en una nota, detallando que Moreno tenía previsto asistir a la reunión extraordinaria de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones que se celebra la semana que viene en Chipre, como estado miembro que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE en este semestre.

Una de las citas más destacadas en la agenda de Juanma Moreno en Nicosia era una reunión en el Palacio Presidencial de Chipre con el presidente de la República, Níkos Christodoulídis, quien actualmente ejerce también la Presidencia del Consejo de la UE.

La agenda del lunes en Nicosia contemplaba también un encuentro con el alcalde de la capital, Charalambos Prountzos, una visita al Centro de Excelencia CYENS y la reunión de la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones.

El martes, en la reunión de la Mesa Externa del Comité de las Regiones, Moreno tenía previsto intervenir en el debate sobre gemelos digitales, donde iba a exponer el proyecto de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para crear el gemelo digital de la Alhambra de Granada. Además, tenía previsto moderar el debate sobre innovación azul, antes de visitar el Instituto Marino y Marítimo de Chipre (CMMI) en Lárnaca.

Bajo el contexto actual, el presidente de la Junta ha justificado su ausencia ante sus compañeros en el Comité Europeo de las Regiones en la situación de emergencia que vive nuestra comunidad, y su deseo de seguir desde el terreno la evolución de esta situación de riesgo que afecta a una gran parte del territorio andaluz.

Actualmente, en Andalucía sigue activada la fase operativa 2 del Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones, una decisión adoptada a mediodía del martes 3 de febrero ante la llegada de un río atmosférico asociado a la borrasca Leonardo y la existencia de un "enjambre de borrascas" en el Atlántico que podían hacer llegar nuevas borrascas a la comunidad, como así ocurrió el sábado con Marta. Sigue habiendo más de 11.000 personas desalojadas de sus viviendas en distintas provincias ante el riesgo de inundación, desprendimientos o incluso de fractura del terreno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene previsión de lluvias para las próximas horas y días, con lo que persiste el riesgo en muchas zonas, como el municipio gaditano de Grazalema, que continúa completamente evacuado. La Junta de Andalucía sigue haciendo un llamamiento a la prudencia a la ciudadanía, a la que solicita que siga siempre los consejos del 112.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La participación alcanza el 40,92% a las 14.00 horas, prácticamente idéntica a la de 2023

La participación alcanza el 40,92%

Goikoetxea: "Es una semifinal abierta que garantiza un finalista vasco"

Infobae

Olivia Smart: "Ojalá con dos buenos ejercicios podamos hacer podio, todo puede pasar"

Infobae

El fichaje de Álvaro Fidalgo saca al argentino Lo Celso de la lista europea del Betis

Infobae

Alejandro Blanco: "Se nos pondrá la piel de gallina con los abanderados en la ceremonia"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox denuncia al alcalde de

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Elecciones en Aragón: la participación a las 14:00 alcanza el 40,93%, prácticamente la misma que en los pasados comicios

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno