Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) anima a votar "con la certeza de que otro Aragón es posible"

María Goikoetxea, candidata a las Cortes de Aragón por la coalición Podemos-Alianza Verde, subrayó la importancia de salvaguardar los servicios públicos, el acceso a la vivienda y los recursos naturales frente al interés de grandes inversores y multinacionales, en un llamado directo a la ciudadanía para movilizarse en las urnas. Según consignó el medio que cubrió el evento, Goikoetxea instó a los votantes a ejercer su derecho al sufragio con la convicción de que es posible construir un Aragón diferente, en el que las prioridades sociales y el bienestar colectivo ocupen el centro del debate político.

La candidata expresó durante su visita al CEIP Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego que cada voto resulta fundamental para proteger los derechos conquistados y frenar el avance de fuerzas políticas que, a su juicio, ponen en riesgo el bienestar común. Según relató la fuente, Goikoetxea insistió en que la participación ciudadana no solo sostiene la democracia, sino que constituye una herramienta esencial para defender servicios como la educación y la sanidad pública. Además, destacó la necesidad de blindar el acceso a la vivienda como un derecho básico y de mantener los recursos naturales lejos del control de fondos buitre y grandes corporaciones internacionales.

El medio detalló que Goikoetxea invitó tanto a aragonesas como aragoneses a acudir a las urnas "con ilusión, con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible". La representante de Podemos-Alianza Verde recalcó el valor histórico de la jornada electoral al recordar las dificultades enfrentadas para alcanzar el derecho al voto, subrayando la trascendencia de ejercerlo en defensa de los principios democráticos y sociales.

De acuerdo con la información publicada, la candidata advirtió que la baja participación podría facilitar la entrada de la extrema derecha en las instituciones, una posibilidad que enmarcó como contraria al interés general y al modelo de sociedad que propone la coalición a la que representa. Por esta razón, insistió en que "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha", reforzando el mensaje de la importancia del compromiso ciudadano frente a los retos del momento político actual.

Goikoetxea enfatizó que el proyecto que presenta Podemos-Alianza Verde para Aragón prioriza los servicios públicos en el eje de las políticas regionales. Reafirmó el compromiso de la coalición con la defensa de la educación y la sanidad universales y de calidad, el acceso asequible a la vivienda y la protección de los recursos naturales del territorio. La candidata sostuvo que estos objetivos no pueden garantizarse sin una elevada movilización de la ciudadanía en las urnas, según reiteró el medio.

La candidata concluyó su intervención señalando la necesidad de incorporar “ilusión y esperanza” a la participación electoral, transmitiendo confianza en que el futuro de Aragón puede trazarse en línea con los valores de equidad y justicia social que promueve la coalición. Como reseñó el medio, el llamado de Goikoetxea busca movilizar al electorado progresista para contrarrestar las amenazas que, a su juicio, plantean algunas alternativas políticas al desarrollo de políticas públicas orientadas al interés común.

A lo largo de la cobertura, la fuente subrayó que el mensaje central de Goikoetxea se dirigió al conjunto de la ciudadanía, sin distinción, invitando a intervenir activamente en el proceso democrático y subrayando que las decisiones tomadas en esta jornada electoral tendrán impacto directo en los servicios públicos, la vivienda, los derechos sociales y la gestión de los recursos estratégicos del territorio aragonés.