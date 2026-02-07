Espana agencias

Valero (IU) reclama la declaración "de zona catastrófica" de municipios afectados por temporal

El coordinador general de IU Andalucía, organización integrante de la coalición de izquierdas Por Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha advertido este sábado de que "esta oleada de borrascas tan intensas evidencian que el cambio climático es una realidad, aunque lo niegue la ultraderecha y lo omita el PP". Así, ha pedido la declaración de zona catastrófica de los municipios afectados y ha criticado la "falta de inversión y planificación de la Junta ante unas infraestructuras abandonadas".

"El cambio climático es, desgraciadamente, la nueva normalidad en Andalucía, por lo que todas aquellas políticas que no prevengan esta situación no responden ante los intereses de la gente", ha agregado.

Valero ha criticado que "de nuevo con una tormenta con esta intensidad, vuelve a ocurrir lo que siempre ocurre en Andalucía: carreteras cortadas, apagones, cortes de agua, comunicaciones cortadas ... Hemos visto cómo muchos colegios tienen que cerrar las aulas porque se tienen goteras o llegan a inundarse, con familias que llevan años reclamando que se arreglen estas instalaciones".

"Esto no es inevitable, esto es que la Junta de Andalucía tiene abandonadas las infraestructuras de su competencia. Ante esta realidad, quienes están al pie del cañón, quienes han salido en primer minuto a defender a la población, han sido alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas. Son quienes están atendiendo lo urgente y cuidando a la gente. Y por eso ahora no se les puede dejar solos", ha apostillado.

El coordinador de IU Andalucía ha pedido al Gobierno central que "declare zona catastrófica a los municipios afectados y que, por supuesto, suprima la regla de gasto que evita que estos ayuntamientos puedan utilizar todos sus remanentes en afrontar la reconstrucción".

También ha exigido a la Junta de Andalucía que "disponga ya de ayudas directas a todos los afectados, que meta mano a esas infraestructuras de su competencia que lleva años dejando en el abandono y que invierta en planificación y en prevención". "Tiene que actualizar los planes de emergencia de muchos municipios que están desactualizados y tiene que invertir, en esa plantilla del 112 que está precarizada y externalizada", ha dicho.

De igual modo, ha asegurado que "la Unión Europea tiene que hablar de esto" y ha explicado que han pedido al Parlamento Europeo "que aborde la situación excepcional de Andalucía y articule el mecanismo de respuesta europeo".

"Tenemos claro que gobernar en tiempos de emergencia climática significa anticiparse, planificar y responder ante los problemas de la gente con anticipación e invertir en prevención. Sin embargo, Andalucía a día de hoy con el Partido Popular no está preparada para este desafío", ha concluido.

ALBA: "CAMBIO CLIMÁTICO EXISTE"

Por su parte, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha mostrado su preocupación con la situación que se está dando por las tormentas que asola la provincia.

"Hay una cuestión clara que debemos de tener en mente, el cambio climático existe y no hay que mirar hacia otro lado como está haciendo el PP ni negarlo como hace la extrema derecha. El cambio climático existe, por lo que hay que pensar en Andalucía desde un punto de vista que se adapte a la situación que se está dando día tras día".

Alba también ha destacado que "hay que pensar en términos estratégicos, la Junta debe de tener claro la importancia de la planificación estratégica en inversión en recursos humanos, en la planificación urbanística y del territorio y, en estos momentos donde se está viviendo la situación actual, la pronta y rápida gestión de ayudas económicas para todas las familias que en estos momentos están desalojadas o necesitan cualquier tipo de recursos".

Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha señalado que "la declaración de zona catastrófica se tiene que producir y reconocer por parte del Gobierno de España".

"Estamos al tanto de todas las incidencias que hemos recibido por parte de nuestros vecinos y de los servicios de emergencia y se ha previsto que todos los servicios de emergencia estén desplegados en la zona del secadero y del San Martín del Tesorillo", ha detallado.

Villalón ha resaltado que "hemos estado trabajando en este respiro de estas 24 horas para esa planificación y para poder atender todo lo que pueda venir en esta noche y, sobre todo, en el día de mañana. Nuevamente, se avecina que El secadero, unos 1.500 habitantes, y el Tesorillo, unos 2.900 habitantes, se queden aislados. En este caso, en esta ocasión, tenemos allí desplegados los servicios sanitarios, los servicios de emergencia en su totalidad y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Por último, Villalón ha lanzado "un mensaje de tranquilidad y de confianza a los vecinos, para que confíen en su administración" y ha dicho que "estamos siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo y vamos a seguir a evaluando la situación para tomar decisiones a lo largo de este día".

También Villalón ha agradecido a "todos los servicios de emergencia que llevan trabajando con nosotros desde el pasado miércoles y agradecer, por supuesto, la actitud de solidaridad y, sobre todo, de responsabilidad de nuestros vecinos".

