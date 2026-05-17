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River Plate deja en el camino a Rosario Central y se matricula en la final

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Buenos Aires, 16 may (EFE).- River Plate se clasificó este sábado para la final del Torneo Apertura del fútbol argentino al derrotar con un gol de penalti de Facundo Colidio por 1-0 al Rosario Central de Ángel Di María.

El equipo de Eduardo 'el Chacho' Coudet conocerá a su rival este domingo, cuando se enfrenten en la otra serie de semifinales a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

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La final del torneo se jugará 24 de mayor en la ciudad de Córdoba.

Jeremías Ledesma, guardameta de Rosario, pasó del rol de héroe al atajar un penalti en el primer tiempo a Gonzalo Montiel y terminó con el de villano al cometer una falta en su área que Colidio cambió por gol en el minuto 62.

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Hasta entonces el Millonario había perdido por una preocupante lesión de rodilla a su goleador Sebastián Driussi, y también por otra fuerte contusión a Aníbal Moreno.

River Plate se sobrepuso a las dificultades ante unos 86000 espectadores que colmaron las gradas del Estadio Monumental.

La entidad bonaerense busca poner fin a una seguía sin títulos que ya dura dos años. El último fue la Supercopa Argentina de 2023 conquistada el 13 de marzo del año siguiente ante Estudiantes.

Rosario Central, liderado por Di María, dejó en el camino a Independiente y Racing, pero hoy no logró activar su sector ofensivo.

El rival de River en la final se definirá este domingo en el partido que jugarán Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal.

El campeón de este Torneo Apertura, además de añadir un título a sus vitrinas, logrará el pasaporte a la Copa Libertadores de 2027 y se clasificará a disputar a fin de año el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura. EFE

(foto)

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EFE

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