Turull (Junts) pide al Govern que "elija entre Renfe o servir a los ciudadanos"

Jordi Turull insta a la Generalitat a asumir el control del servicio ferroviario regional, reclama la salida de la operadora estatal y solicita la dimisión de autoridades responsables, señalando un descontento social contundente en Barcelona según sus propias declaraciones

Jordi Turull, secretario general de Junts, señaló que las manifestaciones realizadas en Barcelona representan un reclamo amplio y compartido de la sociedad frente a la situación del servicio de Rodalies, según consignó el medio. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, Turull hizo hincapié en la necesidad de que existan consecuencias políticas relacionadas con las deficiencias en la gestión del transporte ferroviario regional, específicamente señalando al Ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, como responsables principales de la situación actual.

Tal como reportó la fuente, Turull insistió en que la Generalitat debe asumir el control del servicio de Rodalies y reclamó la salida de la operadora estatal Renfe de Cataluña. En declaraciones recogidas por el medio, manifestó que el Govern debe "elegir entre Renfe o servir a los ciudadanos", subrayando la necesidad de que el ejecutivo catalán priorice la atención a la ciudadanía por encima de los compromisos con la empresa de transporte ferroviario nacional.

Durante la concentración convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) en Barcelona, Turull remarcó que la mala gestión del servicio de Rodalies se ha convertido en un símbolo de malestar popular que, a su juicio, se manifiesta en un “clamor transversal y unánime” en la capital catalana, según sus propias palabras recogidas por el medio citado. Añadió que la “incompetencia, la desinformación y la dejadez” que atribuye a los actuales responsables no pueden quedar sin sanción política.

El medio detalló que la movilización de este sábado al mediodía tuvo como objetivo central exigir cambios significativos en la gestión ferroviaria, expresando el descontento ciudadano ante los continuos problemas operativos, retrasos e incidencias en el servicio de Rodalies. Los organizadores de la protesta, según informó la fuente, consideran que solo un traspaso efectivo de la titularidad del servicio a la Generalitat permitirá una respuesta eficaz a las demandas de mejora en el transporte público regional.

Durante sus declaraciones, Turull insistió en la urgencia de avanzar hacia un acuerdo que permita retirar a Renfe de la operación de Rodalies, reclamando para el Govern una mayor capacidad de decisión y gestión directa sobre el sistema ferroviario regional. Señaló, conforme recogió la fuente, que esto se percibe como un paso necesario para mejorar la calidad del servicio y restablecer la confianza de la sociedad catalana.

Según publicó el medio, los manifestantes y líderes sociales presentes en la protesta pidieron además la dimisión tanto del ministro estatal Óscar Puente como de la consellera de territorio, Sílvia Paneque, como un primer gesto hacia quienes se sienten directamente afectados por las deficiencias del sistema ferroviario. Las consignas de la jornada apuntaron a la necesidad de un cambio de rumbo que tome en cuenta de forma prioritaria las condiciones de los usuarios y el acceso eficiente al transporte.

A lo largo de sus intervenciones, Turull reiteró que la gestión actual del servicio ferroviario no responde a las necesidades de los ciudadanos y que la persistencia en el modelo actual significa, según su perspectiva, mantener a los usuarios en una situación de precariedad. El medio consignó que tanto ANC como CdRep expresaron su apoyo a la demanda de transferencia de competencias a la Generalitat.

En suma, las tensiones alrededor del control de Rodalies y la demanda de una mayor implicación del Govern catalán en la gestión del servicio constituyeron el eje central de las movilizaciones y las declaraciones realizadas, conforme reportó el medio.

