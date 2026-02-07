Rodalies recupera el servicio de la R4 entre Martorell y L'Hospitalet cortado el jueves

Barcelona, 7 feb (EFE).- Rodalies ha recuperado este sábado el servicio de trenes de la línea R4 entre L'Hospitalet de Llobregat y Martorell, interrumpido en ese tramo desde el pasado jueves por la noche por un desprendimiento de tierras en un terraplén en obras en Sant Feliu de Llobregat.

Fuentes de Renfe han informado a EFE de que el servicio en ese tramo se recupera con la misma frecuencia que había antes de ese derrumbe.

El deslizamiento de tierras, que no afectó a la estabilidad de la vía, se produjo en una zona en obras de Sant Feliu, con las que se construye el nuevo túnel que permitirá el soterramiento del tren.

El resto de las líneas de Rodalies funcionan este sábado con la frecuencia programada. EFE