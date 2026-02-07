La Junta de Andalucía atiende 350 incidencias graves causadas en las carreteras autonómicas

La Junta de Andalucía ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria, que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, a raíz del paso de la borrasca 'Leonardo'.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado, en una visita a Benalúa de las Villas, en la comarca de los Montes de la provincia de Granada, que "estas lluvias tan intensas y persistentes" han ocasionado un impacto sin precedentes en las carreteras andaluzas, que va a requerir "de la colaboración y la implicación de todas las administraciones para su reconstrucción".

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, Díaz ha ahondado en la gravedad de los daños, que se estima en torno a los 500 millones de euros sólo para reparar los desperfectos de la red viaria, conforme a una primera evaluación inicial y provisional, ya que aún no ha finalizado el periodo de borrascas.

Ante esta situación, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz, que realizará "un importante esfuerzo económico para recuperar por completo las infraestructuras dañadas". No obstante, ha subrayado la necesidad de contar con la implicación del Estado, a través del Fondo de Compensación, así como de la Unión Europea, dada la magnitud de los daños.

A primera hora del sábado, todavía permanecían cerradas totalmente al tráfico 42 carreteras en Andalucía, mientras que otras 68 vías sufrían cortes parciales con estrechamiento de carriles o afección en vías de servicio o ramales de entrada o salida.

Desde el inicio de este episodio meteorológico adverso, los equipos de conservación de la Junta han trabajado de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad de los usuarios, atender las emergencias y restablecer la circulación allí donde ha sido posible.

Más de 500 operarios, ha detallado la consejera, participan en estas labores en toda Andalucía, actuando con especial intensidad en los puntos más afectados. Igualmente, ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para que extremen las precauciones y sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia.

La titular andaluza de Fomento ha resaltado que este sábado ha entrado una nueva borrasca, en referencia a 'Marta', y las lluvias y los fuertes vientos seguirán, previsiblemente, hasta el próximo miércoles, a lo que se suma que ya está el suelo saturado de agua y los embalses llenos.

La consejera de Fomento ha hecho estas declaraciones durante su visita a Benalúa de las Villas, uno de los municipios más afectados por el paso de la borrasca Leonardo en Granada, junto a la alcaldesa, María Angustias Cámara; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, y los responsables territoriales de Fomento, Antonio Ayllón, y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Lidia Reyes.

El desbordamiento del río de las Juntas, ocasionado por la crecida del caudal unido a la obstrucción de árboles y ramas que cayeron al cauce, anegó el pasado miércoles varias calles del municipio y obligó al corte de tráfico de la carretera de acceso a la localidad a la carretera A-403, que es su principal vía de salida a la autovía A-44.

También ha valorado la templanza de los vecinos y el esfuerzo del personal de Conservación de la Junta, que trabajó sin descanso para "reabrir ayer para dar esa tranquilidad y esa seguridad a los vecinos para que no estuvieran incomunicados". Una carretera que, ha recordado, la Junta había arreglado recientemente, hace apenas año y dos meses.

Sólo en la provincia de Granada se han atendido cerca de un centenar de incidencias en las carreteras. De ellas aproximadamente la mitad son de carácter grave, es decir, que han obligado a realizar cortes parciales o totales. A pesar de la complejidad de la situación, actualmente solo permanecen cerradas siete vías autonómicas en la provincia, dos de ellas habituales por nevadas en el entorno de Sierra Nevada, como la carretera del Dornajo (A-4025) y la A-395 por encima de Pradollano.

Las otras cinco carreteras están siendo atendidas por los equipos técnicos para su reapertura en cuanto las condiciones lo permitan con plenas garantías de seguridad. En concreto, las vías que sufren cortes son la A-4003 y la A-4004 en Huétor Santillán y la A-326 en Castril por desprendimientos; la A-4026 en Pino Genil por el desembalse del Quéntar y la A-4130 que conecta Bérchules con el resto de municipio de la Alpujarra, que está restringida a vehículos pesados. Asimismo, está afectada la vía de servicio de la autovía A-92 a su paso por el municipio de Purullena.

(EUROPA PRESS)