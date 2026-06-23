Jules Koundé: "Queríamos clasificarnos esta noche; misión cumplida"

Filadelfia (EE.UU.).- 22 jun (EFE).- El lateral de la selección francesa Jules Koundé alabó este lunes al equipo tras la victoria lograda en Filadelfia (Estados Unidos) por 3-0 ante Irak y subrayó que cumplieron el objetivo que se habían marcado: certificar su pase a los dieciseisavos del Mundial.

"Hemos hecho lo que queríamos hacer. Queríamos clasificarnos esta noche. Misión cumplida. Creo que jugamos un partido sólido. Logramos marcar tres goles y no recibimos ninguno", explicó en zona mixta el defensor del Barcelona.

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"En general, sentimos que controlamos ambos partidos", añadió, aludiendo también a la victoria por 3-1 ante Senegal en la primera jornada.

A su vez, Koundé consideró que el gol anotado hoy por Ousmane Dembélé, que marcó el tercero de 'Les Bleus', no le quitó ninguna presión al '7' francés -muy señalado por la prensa gala por su rendimiento en los Mundiales- porque consideró que su compañero de selección está muy bien anímicamente.

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"No creo que necesitara el gol. Es alguien que tiene confianza por naturaleza, que es bastante tranquilo. Simplemente me alegro por él de que haya podido marcar ese primer gol y ser decisivo en general", afirmó sobre su excompañero en el Barcelona.

"Sé que estos últimos días han estado muy pendientes de Ousmane, pero, como dijo Kylian (Mbappé), no hay ningún problema, todo lo contrario. Creo que Ousmane estuvo muy tranquilo", insistió.

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Koundé también habló de la interrupción de más de dos horas del partido a causa de una tormenta y agradeció a la gente que "se quedó pese a la lluvia": "Tuvimos tiempo para hablar, para relajarnos un poco, y luego, una vez que tuvimos tiempo para volver a concentrarnos, tuvimos tiempo para calentar". EFE

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