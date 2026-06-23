Espana agencias

Jules Koundé: "Queríamos clasificarnos esta noche; misión cumplida"

Guardar
Google icon

Filadelfia (EE.UU.).- 22 jun (EFE).- El lateral de la selección francesa Jules Koundé alabó este lunes al equipo tras la victoria lograda en Filadelfia (Estados Unidos) por 3-0 ante Irak y subrayó que cumplieron el objetivo que se habían marcado: certificar su pase a los dieciseisavos del Mundial.

"Hemos hecho lo que queríamos hacer. Queríamos clasificarnos esta noche. Misión cumplida. Creo que jugamos un partido sólido. Logramos marcar tres goles y no recibimos ninguno", explicó en zona mixta el defensor del Barcelona.

PUBLICIDAD

"En general, sentimos que controlamos ambos partidos", añadió, aludiendo también a la victoria por 3-1 ante Senegal en la primera jornada.

A su vez, Koundé consideró que el gol anotado hoy por Ousmane Dembélé, que marcó el tercero de 'Les Bleus', no le quitó ninguna presión al '7' francés -muy señalado por la prensa gala por su rendimiento en los Mundiales- porque consideró que su compañero de selección está muy bien anímicamente.

PUBLICIDAD

"No creo que necesitara el gol. Es alguien que tiene confianza por naturaleza, que es bastante tranquilo. Simplemente me alegro por él de que haya podido marcar ese primer gol y ser decisivo en general", afirmó sobre su excompañero en el Barcelona.

"Sé que estos últimos días han estado muy pendientes de Ousmane, pero, como dijo Kylian (Mbappé), no hay ningún problema, todo lo contrario. Creo que Ousmane estuvo muy tranquilo", insistió.

Koundé también habló de la interrupción de más de dos horas del partido a causa de una tormenta y agradeció a la gente que "se quedó pese a la lluvia": "Tuvimos tiempo para hablar, para relajarnos un poco, y luego, una vez que tuvimos tiempo para volver a concentrarnos, tuvimos tiempo para calentar". EFE

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Nets de Jordi Fernández incorporan a Julius Randle

Infobae

Mbappé: "No me fijo en lo que hace Messi"

Infobae

Gobierno panameño dispone un horario especial por el encuentro mundialista ante Croacia

Infobae

Cannavaro: "Cristiano marca de todas las maneras posibles"

Infobae

Los dominicanos Caminero y Guerrero siguen al frente en votaciones del Juego de Estrellas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

Aldama amenaza a Pedro Sánchez con “ir a la cárcel” y se pone como ejemplo de colaboración con la Justicia

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

ECONOMÍA

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

DEPORTES

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato