61 migrantes salen del CETI de Ceuta hacia la Península por la máxima presión del recinto

Ceuta, 7 feb (EFE).- Un grupo de 61 migrantes, subsaharianos y magrebíes, han abandonado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta hacia la Península para aliviar el recinto, que está saturado debido a las últimas entradas.

Según han informado a EFE fuentes policiales este sábado, el recinto ha sufrido un importante incremento y ha llegado a más de 700 acogidos debido a las continuas entradas de subsaharianos, marroquíes y argelinos que se han registrado durante la borrasca Leonardo.

La mayor parte de estos migrantes ha conseguido entrar en Ceuta por vía marítima -a nado- y otro grupo -principalmente, los subsaharianos- saltando la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos.

Por este motivo, el CETI, preparado para 512 plazas, mantiene más de 700 personas acogidas, siendo necesario mantener tiendas de campaña en espacios comunes como el polideportivo para poder dar respuesta a esta masificación.

Así, un grupo de 61 migrantes ha salido de la ciudad hacia centros de acogida de la Península dentro del programa de atención humanitaria habilitado por el Gobierno. EFE

