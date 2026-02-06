Siguen suspendidos en Andalucía los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad

Sevilla, 6 feb (EFECOM).- Renfe continua este viernes con la suspensión de la circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, los C1 y C1a de Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y de alta velocidad a consecuencia de las fuertes lluvias y el viento por el paso de la borrasca Leonardo en Andalucía.

Según ha informado la compañía en un comunicado, en cercanías sigue cancelada la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), dos líneas en Cádiz (c1 y C1a) y el C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga circula con normalidad.

En media distancia y Avant siguen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla, Granada-Almería y servicios de Proximidad de Córdoba -sin alternativa de servicio por carretera-. Además en el Huelva-Jabug-Zafra se establece servicio alternativo de transporte por carretera.

El servicio de Media Distancia Jaén-Madrid circula con servicio alternativo por carretera entre Jaén y Linares, y entre Linares y Madrid el recorrido se realiza en tren habitual.

Respecto a la alta velocidad y larga distancia, se suprimen todos los servicios de alta velocidad con origen o destino Andalucía, excepto el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba: todos los servicios AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga, Intercity Almería-Madrid, Alvia Almería-Granada-Madrid, servicios de autobús Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera (como servicio alternativo al Alvia desde el 20 de enero), Alvia Cádiz-Córdoba y Alvia Cádiz-Barcelona, que tiene suprimido en el trayecto Cádiz-Linares y sólo circula entre Linares y Barcelona.

Sólo circulan servicios entre Madrid y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, con salidas de Madrid a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00 horas, y de Villanueva a las 9.30, 13.30, 17.28 y 21.30.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Además, ha informado de que está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer el servicio en cuanto sea posible. EFECOM