España eleva a 142 los casos de peste porcina tras detectar 39 nuevos jabalíes positivos

Madrid, 6 feb (EFECOM).- España ha confirmado 39 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de mayor riesgo en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 142 los positivos en esta enfermedad y a un total de 26 los focos declarados desde noviembre.

En el último documento de actualización publicado este viernes sobre la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace un resumen de la situación recordando que se mantienen los controles e inspecciones en 57 explotaciones de la zona infectada.

En esas inspecciones en granja no ha se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la PPA en ninguna de ellas.

Ya se han analizado más de 900 jabalíes con resultado negativo a la PPA; 549 han sido capturados y 389 se han muestreado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros, restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos).

Mientras, siguen las "intensas" labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y se trabaja en la preparación de actividades para la reducción de sus poblaciones.

De igual modo, se están reforzando las medidas de aislamiento o vallados.

En estos vallados se han localizado más de 180 puntos de paso de riesgo en los que se han instalado pasos canadienses y otros tipos de barreras para evitar que los jabalíes entren o salgan de la zona. EFECOM

