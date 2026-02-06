El juez advierte a Elisa Mouilaá de que tiene que presentar correctamente su renuncia

Madrid, 6 feb (EFE).- El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá ha advertido a la denunciante de que debe presentar su escrito de renuncia a la acusación debidamente firmado por su abogado o procurador, ya que de lo contrario el proceso seguirá.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el juez Adolfo Carretero explica que ha recibido el escrito de la perjudicada en el que retira su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció, y destaca que "carece de firma de abogado y procurador, como es preceptivo".

Por eso ordena que "en el plazo de una audiencia", lo que significa un día, subsane ese defecto para dar trámite a su petición de archivo, ya que "si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral".

Detalla en este punto que la apertura de juicio oral se decretó después de que Mouilaá concretase su acusación y también lo hiciera la acusación popular que ejerce en la causa la asociación ADIVE.

La providencia está fechada este viernes, 6 de febrero, un día después de que -ayer jueves- el juez dictase una diligencia de ordenación en la que citó a Íñigo Errejón para darle traslado del auto de apertura de juicio oral (dictado en enero). Le cita para el 10 de febrero.

Carretero había aplazado anteriormente esta citación porque faltaba el escrito Fiscalía, que ya ha recibido y en el que el Ministerio Público pide la libre absolución del investigado al no apreciar delito.

El pasado miércoles la actriz Elisa Mouliaá presentó en el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla un escrito en el que retiraba su acusación contra Errejón, por motivos personales y de salud, aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció.

Mientras el juez instructor sigue con el procedimiento, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó el exdirigente político contra su procesamiento, para lo que se reunirá a deliberar el próximo lunes. EFE