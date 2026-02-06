Espana agencias

AMA valora investigar posibles inyecciones en pene de esquiadores para mejorar rendimiento

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no descarta investigar si encuentra evidencias de que los saltadores de esquí masculino se han inyectado el pene con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo en los Juegos de Milán-Cortina que se inauguran este viernes.

Así lo indicaron el presidente de la AMA, el Polaco Witold Banka, y el director general del organismo, Olivier Niggli, durante una conferencia de prensa previa, al ser preguntados por las informaciones publicadas por el periódico alemán Bild sobre esta posibilidad.

"El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a investigar esto", aseguró Banka, presidente de la Agencia desde enero de 2020.

Niggli por su parte reconoció que desconoce cómo eso podría mejorar el rendimiento deportivo. "Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No nos ocupamos de otros métodos que no sean dopaje para mejorar el rendimiento", añadió.

El diario Bild informó recientemente de que los saltadores se estaban inyectando ácido hialurónico, sustancia prohibida en el deporte, que puede utilizarse para aumentar la circunferencia del pene entre uno y dos centímetros, antes de que les tomen las medidas para sus trajes de competición.

Esta práctica aumentaría la superficie de sus trajes durante la competición, algo que según la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), podría incrementar su mantenimiento en el aire.

Para el director de carreras masculinas de salto de esquí de la FIS, Sandro Pertile, "si el traje tiene un 5% más de superficie, vuelas más lejos".

La normativa establece que los saltadores de esquí deben vestir solo ropa interior elástica y ajustada a su cuerpo y sus trajes deben tener una tolerancia de 2 a 4 centímetros respecto a sus medidas reales. La altura de la entrepierna del traje debe ajustarse a la altura real de la del deportista, con 3 centímetros más permitios en el caso de los hombres.

Ante el inicio de los Juegos el presidente de la AMA aseguró que "durante varios años, la AMA y sus socios se han preparado diligentemente para Milán-Cortina 2026".

"Desde el punto de vista de la lucha contra el dopaje, los preparativos han sido un esfuerzo verdaderamente internacional y colaborativo, que ha contado con la experiencia y la dedicación de muchas personas y organizaciones. Es inspirador ver la unidad y la positividad que reina en la lucha contra el dopaje antes de los Juegos", añadió. EFE

