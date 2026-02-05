Espana agencias

Salazar admite que compartió piso con Santos Cerdán y confirma que cobró efectivo del PSOE en "cantidades pequeñas"

Paco Salazar reconoció ante la comisión del Senado que recibió pagos en dinero físico del partido, negó haber presenciado irregularidades durante su época en Ferraz y Moncloa, y defendió la limpieza de las finanzas socialistas

Durante su intervención ante la comisión del Senado encargada de investigar el llamado 'caso Koldo', Paco Salazar afirmó que nunca observó comportamientos irregulares por parte de responsables socialistas durante su estancia tanto en la sede de Ferraz como en Moncloa. Al mismo tiempo, el exdirigente del PSOE reconoció haber recibido pagos en efectivo procedentes del partido, argumentando que se trataba de "cantidades pequeñas" destinadas a gastos, sin que esto supusiera irregularidades en la gestión financiera del partido. Esta comparecencia se produce en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el seno del Partido Socialista y sus círculos cercanos, un foco de atención mediática en las últimas semanas. Según informó el medio que consignó la sesión, Salazar defendió la limpieza del funcionamiento financiero del PSOE y descartó la existencia de financiación ilegal dentro de la formación.

Durante el interrogatorio, Paco Salazar explicó que coincidió profesionalmente con Koldo García, apuntando que la relación se limitó primero a un vínculo profesional y posteriormente también personal en la sede socialista de Ferraz, mientras que una vez trasladado a Moncloa no volvieron a coincidir. De acuerdo a lo que publicó la fuente, Salazar remarcó que la salida de su cargo en Moncloa no fue consecuencia de su relación con Cerdán, Ábalos o Koldo García, sino que respondió a motivos personales, señalando la necesidad de dedicarse a su familia.

El exdirigente, al ser consultado sobre sus relaciones con otros miembros del partido, detalló que compartió piso durante dos semanas en Madrid con Santos Cerdán, quien entonces era secretario de Organización del PSOE, en el contexto de la campaña de las primarias que dieron la victoria a Pedro Sánchez en 2017. Aclaró que el alojamiento fue compartido solo en ocasiones puntuales, y que la convivencia se dio durante periodos en que ambos se desplazaban a la capital "de forma esporádica" para participar como voluntarios en actividades de campaña. También comentó que alternaron el uso de hoteles y apartamentos durante aquellas jornadas, según consignó el medio.

Respecto a Santos Cerdán, Salazar explicó durante su intervención que hacía aproximadamente nueve o diez meses que no mantenía contacto con él, coincidiendo con la entrada de Cerdán en prisión. Sobre la situación legal de este y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Salazar manifestó su sorpresa frente a los acontecimientos, declarando: "No le veía el más mínimo sentido, yo trabajaba con estos dos compañeros. Jamás vi nada extraño", recogió la fuente informativa.

Referido a sus años como colaborador de Pedro Sánchez, Salazar afirmó que desarrolló "un vínculo" con el presidente del Gobierno durante su etapa en Ferraz y, posteriormente, en el Palacio de la Moncloa. No obstante, puntualizó que hace ocho meses que cortó contacto tanto con Sánchez como con el partido, tras su salida motivada por acusaciones de presunto acoso sexual presentadas en su contra.

El medio señaló que, consultado sobre su relación con la asociación Bancal de Rosas, responsable de canalizar las donaciones durante las primarias de Sánchez, Salazar negó haber tenido ninguna responsabilidad en su gestión. Expresó que nunca observó irregularidades en su funcionamiento ni en relación al financiamiento de la campaña.

Abordando los rumores sobre la financiación de la candidatura de Sánchez, Salazar desmintió que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, hubiera aportado 100.000 euros a la campaña, calificando la información como falsa. Además, precisó que los pagos en efectivo que recibió por parte del PSOE respondían únicamente a la cobertura de gastos de transporte y que, en otras ocasiones, estos pagos también se canalizaron por transferencia bancaria. "He recibido de la tesorería del partido (dinero) por gastos por transferencias y en alguna ocasión en efectivo", afirmó Salazar durante la sesión, según documentó el medio.

Salazar insistió en el estricto control sobre las cuentas internas del partido, explicando que el PSOE dispone de mecanismos de supervisión interna, auditorías externas y que todas ellas pasan por la revisión del Tribunal de Cuentas. Según aclaró el propio compareciente, estos controles garantizan la legalidad y transparencia en la financiación de la organización, lo que —a su juicio— elimina la posibilidad de financiamiento ilegal.

Durante los intercambios en la comisión, Salazar enfatizó que nunca tuvo conocimiento de actividades irregulares ni por parte de Cerdán, ni del exasesor ministerial Koldo García, ni del exministro Ábalos dentro del ámbito político y organizativo del partido. Reiteró que su experiencia dentro del PSOE siempre estuvo ligada a una gestión ajustada a la legalidad, tanto en Ferraz como posteriormente en Moncloa.

El testimonio de Salazar, uno de los puntos de interés de la investigación senatorial, se enmarca en una etapa en la que figuras cercanas al entorno de Pedro Sánchez y el PSOE afrontan diversos cuestionamientos en torno a las finanzas partidistas y la gestión de recursos durante campañas electorales. Desde las diferentes instancias del partido, y según quedó registrado en la declaración de Salazar, la tesis reiterada sostiene la existencia de procedimientos claros, controles regulares y ausencia de indicios de corrupción sistémica o ilegalidad en el financiamiento de las actividades del PSOE o sus campañas, según reportó el medio.

