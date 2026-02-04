Correos prepara un sistema para informar al votante por correo de que su papeleta ha llegado a la mesa electoral

El plan de permitir que los votantes reciban por correo electrónico una notificación cuando su papeleta de voto por correspondencia haya sido entregada en la mesa electoral cuenta ya con el respaldo de la Junta Electoral Central, según informaron fuentes oficiales a Europa Press. El organismo ha autorizado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para que inicie el desarrollo del sistema, con la previsión de que este mecanismo de confirmación pueda estar disponible en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, previstas para junio.

Según publicó Europa Press, Correos está trabajando en el diseño de un procedimiento que envíe a los electores que elijan el voto por correspondencia una notificación electrónica cuando su papeleta haya llegado de manera efectiva a la mesa electoral. Esta mesa es la encargada de depositar cada voto en la urna correspondiente, acción que se realiza durante la jornada electoral y que precede al posterior recuento de los sufragios.

El nuevo sistema se apoyará en el envío de un mensaje electrónico a la dirección de correo electrónico previamente facilitada por el votante. Tal como detalló Europa Press, la innovación permitirá a los ciudadanos tener un comprobante digital de que su voto ha sido recibido y se encuentra en condiciones de ser contado.

El medio Europa Press también detalló que la medida responde a la proliferación reciente de desinformación y dudas expresadas en redes sociales sobre la integridad del proceso de voto por correspondencia. Algunos mensajes difundidos en estas plataformas han puesto en entredicho la custodia y el destino de los sobres de votación, generando inquietud en algunos sectores del electorado respecto a la llegada de las papeletas a las mesas donde se realiza el escrutinio final.

A pesar de las aclaraciones y desmentidos públicos realizados por las autoridades, los cuestionamientos sobre el voto postal se han visto multiplicados debido a episodios como las declaraciones de la exmilitante socialista Leire Díez, quien afirmó haber ayudado al Partido Socialista Obrero Español en el proceso de voto por correspondencia, según consignó Europa Press. La controversia también se vio incrementada tras el hallazgo de papeletas dentro de la caja fuerte sustraída durante el robo en una oficina de Correos en Extremadura. Estos hechos han alimentado la polémica sobre la fiabilidad del sistema y han motivado la adopción de nuevas herramientas de transparencia.

La expectativa de Correos es que la introducción de esta confirmación electrónica sirva como un elemento adicional para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral y en particular en la seguridad del voto por correspondencia. El proceso de diseño y desarrollo del sistema comienza con la aprobación recibida de la Junta Electoral Central, lo que da vía libre a la entidad estatal para implementar las adaptaciones tecnológicas necesarias antes de la cita electoral regional próxima.

Durante el recuento, las mesas electorales depositan en las urnas los votos enviados por correo, equiparándolos a los emitidos de manera presencial en la jornada electoral. El propósito de la notificación es confirmar al votante que su participación no solo ha sido procesada administrativamente, sino que además su sufragio ha accedido efectivamente al circuito final de escrutinio.

El desarrollo de este sistema de aviso electrónico forma parte de los esfuerzos de Correos para hacer frente a los bulos y reforzar la credibilidad en el voto por correo. Europa Press subraya que la controversia ha obligado a la empresa pública y a las autoridades electorales a buscar nuevas fórmulas que ratifiquen al elector el destino de su papeleta tras su emisión.

De acuerdo con Europa Press, la previsión inicial establece que la experiencia piloto de este proceso se aplique en las elecciones al Parlamento de Andalucía, una de las principales citas regionales del año. Si la implementación resulta exitosa, no se descarta su extensión a futuros comicios de ámbito autonómico o estatal. Esta acción se suma a las medidas previas adoptadas para asegurar la trazabilidad y la integridad del sufragio por vías postales.

Fuentes oficiales consultadas por Europa Press destacaron que el sistema informará exclusivamente acerca del depósito efectivo de la papeleta en la mesa electoral, sin modificar el resto de las garantías procesales ni el anonimato del voto. De este modo, se busca mantener el equilibrio entre transparencia, confidencialidad y el cumplimiento de los principios básicos del proceso democrático.

La medida, apoyada por la Junta Electoral Central y diseñada por Correos, surge en respuesta a una situación de creciente escrutinio público sobre el voto por correspondencia, con el objetivo de ofrecer certidumbres adicionales a quienes optan por ejercer su derecho a sufragio a distancia.