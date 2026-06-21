Las temperaturas muy altas marcarán hoy domingo, con tormentas en el noroeste peninsular

Madrid, 21 jun (EFE).- La entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar este domingo a temperaturas muy altas en muchas zonas de la península y Baleares, con más de 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y tormentas y chubascos fuertes en el centro y noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, que ya ha avisado del inicio, hoy, de una ola de calor en España que durará hasta, al menos, el próximo miércoles, ha indicado que la entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a temperaturas muy altas en gran parte de la península y, en general, a cielos despejados salvo en los litorales del noroeste.

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El parte contempla en el noroeste la formación de tormentas que podrían ser fuertes en el este y suroeste de Galicia o noroeste de Castilla y León mientras que en Canarias, se prevén nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en el sur.

Serán probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia y en el Cantábrico y habrá polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares.

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Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente las máximas en el Cantábrico, con ascensos puntualmente extraordinarios y se superarán los 36 grados en puntos del interior de Galicia, Asturias y Cantabria, la meseta norte y Baleares; los 38 grados en el centro y sur; y los 40 grados en el País Vasco, y los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Se prevén igualmente noches tropicales -con las mínimas por encima de los 20 grados-, o incluso tórridas -por encima de los 25 grados- en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias se esperan ligeros ascensos ligeros de las máximas.

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Predominará el viento flojo, de componente sur, en el oeste de la Península, mientras que en la mitad este, el litoral mediterráneo y Baleares será flojo; en el litoral cantábrico será del este; en Galicia, del noroeste y en Canarias habrá alisio moderado.

Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielo nuboso en el litoral, con nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas. En el interior, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Posibilidad de lluvia débil ocasional sin que se descarte algún chubasco disperso en el centro.

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Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el noroeste de Ourense; y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable en el interior y flojo con intervalos moderados del noroeste en el litoral.

- ASTURIAS: cielo nuboso en el litoral, con nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas y en el interior, poco nuboso con intervalos de nubes altas en las horas centrales. Chubascos por la tarde, acompañados de tormentas fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ascenso notable. Viento flojo variable.

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- CANTABRIA: cielo nuboso en el litoral con nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas, y en el interior intervalos de nubes altas. Tormentas en el tercio oriental, acompañadas de algún chubasco disperso.

Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en la franja litoral; y máximas en ascenso notable, que puede ser extraordinario en puntos del centro y noreste. Viento flojo variable en el interior, con intervalos de oeste y noroeste durante el día en el litoral.

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- PAÍS VASCO: cielo nuboso con brumas y nieblas en el litoral e intervalos de nubes altas en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el litoral y en ascenso en el resto mientras que las máximas irán en ascenso, notable e incluso extraordinario, en puntos del litoral.

Viento flojo del sureste en el interior con algún intervalo de moderado; en el litoral viento flojo a moderado del este y nordeste. No se descarta alguna racha muy fuerte en las sierras orientales en la primera mitad del día.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con chubascos con tormenta generalizados, localmente fuertes, más probables en zonas de montaña y centro. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento variable, con predominio del sureste o sur, flojo a moderado, con probabilidad de rachas fuertes en zonas de tormenta.

- NAVARRA: cielo nuboso o cubierto sin que se descarte alguna tormenta desde la tarde en el suroeste. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el tercio norte; y máximas en ascenso generalizado, que será notable en la vertiente cantábrica. Viento flojo del sureste con algún intervalo moderado durante las horas centrales; no se descarta alguna racha muy fuerte en las sierras occidentales en la primera mitad del día.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso sin que se descarten chubascos dispersos con tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en moderado ascenso. Viento del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso con probabilidad de chubascos dispersos acompañados de tormenta y rachas de viento muy fuertes en la Ibérica Zaragozana. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas en ascenso, con valores significativamente elevados en la depresión del Ebro, donde se espera que se superen los 40 grados. Viento flojo del sureste.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el extremo nordeste. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero y las máximas en ascenso; se alcanzarán valores significativamente elevados en amplias zonas, especialmente en la Depresión Central de Lleida, donde se esperan 40 grados. Viento flojo de dirección variable por la mañana, que tenderá a sur al mediodía, ocasionalmente moderado en el interior del cuadrante suroeste y el Ampurdán por la tarde.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso con probabilidad de chubascos dispersos. Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas en el norte. Viento variable, con predominio de componente sur, flojo, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con presencia de calima. Probables chubascos y tormentas por la tarde, que podrán ir acompañadas de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con probables chubascos y tormentas acompañadas de granizo. Presencia de calima. Temperaturas mínimas en ascenso en el noreste, sur y este de Ciudad Real y este de Alcaraz y Segura; y máximas en ascenso. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado en el sur de Valencia y extremo norte de Alicante a primeras horas. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso en la mitad occidental y sin cambios en la oriental. Vientos flojos a moderados de componente este.

- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente este.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, sin descartar intervalos de nubes bajas matinales en el litoral. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso en la mitad oriental, en ligero descenso en el extremo occidental y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables. Levante moderado, ocasionalmente fuerte, en el litoral almeriense.

- CANARIAS: cielos con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día y poco nubosos durante las horas centrales. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto de zonas.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas de zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, que se intensificará durante la segunda mitad del día, y que podrá ser ocasionalmente fuerte en extremos noroeste y sureste de las islas montañosas a partir de la tarde. EFE

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