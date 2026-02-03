Vietnam recibe al canciller cubano y critica las sanciones de EE.UU. contra la isla

Bangkok, 3 feb (EFECOM).- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y máximo dirigente vietnamita, To Lam, recibió al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien culmina este martes una visita al país asiático, donde las autoridades han criticado las medidas de Estados Unidos contra la isla caribeña.

A través del periódico gubernamental, Hanói informó de la reunión con To Lam, quien ratificó a Rodríguez el apoyo al Gobierno cubano, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, activase la semana pasada una orden ejecutiva que castiga con aranceles a cualquier país que envíe crudo a la isla.

El líder vietnamita pidió "el levantamiento de las medidas unilaterales de bloqueo y sanciones" contra Cuba, que atraviesa una crisis económica, energética y social, agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, de la que hoy se cumple un mes.

To Lam, recientemente reelegido por la cúpula comunista como su máximo líder para el próximo quinquenio y quien viajó a La Habana en 2024 para ampliar la cooperación bilateral, reiteró que Vietnam "está dispuesto a apoyar a Cuba dentro de sus capacidades para superar las dificultades y promover el desarrollo del país".

En este sentido, ambas partes se comprometieron a impulsar la cooperación en seguridad alimentaria -mientras Vietnam aporta toneladas de arroz a la isla- y productos farmacéuticos, un área en la que Cuba tiene fortalezas, como en el desarrollo de vacunas.

Rodríguez, citado en los medios oficialistas, dijo que La Habana prioriza la colaboración con Vietnam en el desarrollo de energía solar, un sector en el que la nación indochina ha ganado liderazgo regional en los últimos años.

Trump insistió este lunes en que Washington mantiene negociaciones con La Habana para poner fin al embargo, días después de señalar que Cuba se vería forzada a buscar un acuerdo debido a la falta de crudo.

Vietnam, país que defiende la neutralidad en sus relaciones exteriores en virtud de la llamada "diplomacia del bambú", se ha convertido en el segundo socio comercial de Cuba y en el principal inversor de Asia-Pacífico en la isla, con la que mantiene un intercambio comercial de unos 340 millones de dólares, según datos oficiales de 2023.

En septiembre, el Gobierno vietnamita entregó un donativo de 15 millones de dólares a la isla caribeña, que atraviesa una grave escasez de productos básicos y frecuentes fallos eléctricos. EFECOM