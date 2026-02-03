Espana agencias

Vietnam recibe al canciller cubano y critica las sanciones de EE.UU. contra la isla

Guardar

Bangkok, 3 feb (EFECOM).- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y máximo dirigente vietnamita, To Lam, recibió al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien culmina este martes una visita al país asiático, donde las autoridades han criticado las medidas de Estados Unidos contra la isla caribeña.

A través del periódico gubernamental, Hanói informó de la reunión con To Lam, quien ratificó a Rodríguez el apoyo al Gobierno cubano, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, activase la semana pasada una orden ejecutiva que castiga con aranceles a cualquier país que envíe crudo a la isla.

El líder vietnamita pidió "el levantamiento de las medidas unilaterales de bloqueo y sanciones" contra Cuba, que atraviesa una crisis económica, energética y social, agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, de la que hoy se cumple un mes.

To Lam, recientemente reelegido por la cúpula comunista como su máximo líder para el próximo quinquenio y quien viajó a La Habana en 2024 para ampliar la cooperación bilateral, reiteró que Vietnam "está dispuesto a apoyar a Cuba dentro de sus capacidades para superar las dificultades y promover el desarrollo del país".

En este sentido, ambas partes se comprometieron a impulsar la cooperación en seguridad alimentaria -mientras Vietnam aporta toneladas de arroz a la isla- y productos farmacéuticos, un área en la que Cuba tiene fortalezas, como en el desarrollo de vacunas.

Rodríguez, citado en los medios oficialistas, dijo que La Habana prioriza la colaboración con Vietnam en el desarrollo de energía solar, un sector en el que la nación indochina ha ganado liderazgo regional en los últimos años.

Trump insistió este lunes en que Washington mantiene negociaciones con La Habana para poner fin al embargo, días después de señalar que Cuba se vería forzada a buscar un acuerdo debido a la falta de crudo.

Vietnam, país que defiende la neutralidad en sus relaciones exteriores en virtud de la llamada "diplomacia del bambú", se ha convertido en el segundo socio comercial de Cuba y en el principal inversor de Asia-Pacífico en la isla, con la que mantiene un intercambio comercial de unos 340 millones de dólares, según datos oficiales de 2023.

En septiembre, el Gobierno vietnamita entregó un donativo de 15 millones de dólares a la isla caribeña, que atraviesa una grave escasez de productos básicos y frecuentes fallos eléctricos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los Clippers caen sin Harden, con su futuro en el aire; Sengun cubre la baja de Durant

Infobae

Presidente de Perú ratifica apoyo a Costa Rica para entrar a OCDE y Alianza del Pacífico

Infobae

Ministra de Finanzas japonesa matiza unos comentarios de Takaichi que hicieron caer el yen

Infobae

Las bolsas de la India se disparan tras la rebaja de arancelaria de Trump

Infobae

CEAR denuncia la larga espera para lograr asilo en España: 218.731 aguardan una respuesta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido