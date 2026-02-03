Presidente de Perú ratifica apoyo a Costa Rica para entrar a OCDE y Alianza del Pacífico

Lima, 2 feb (EFECOM).- El presidente interino de Perú, José Jerí, conversó en la noche de este lunes por teléfono con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, a quien felicitó por su triunfo en los comicios presidenciales y resaltó el respaldo mutuo de ambos países en sus respectivos procesos de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Jerí, que ejerce de presidente de Perú de manera transitoria desde octubre, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), destacó el amplio respaldo popular alcanzado por Fernández en las recientes elecciones y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión.

Además de ratificar el apoyo mutuo de ambos países para acceder a la OCDE, el mandatario peruano también renovó el respaldo del país andino para que Costa Rica ingrese en la Alianza del Pacífico, el organismo de integración que conforman Chile, Colombia, México y Perú.

En la conversación entre Jerí y Fernández también se abordó "la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las acciones que el Perú viene realizando con países amigos de la región", según detalló la Presidencia peruana en un comunicado.

Horas antes, el Gobierno de Perú había felicitado oficialmente a Fernández por su victoria en las urnas a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que expresó "sus mejores deseos de éxito".

Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La ahora presidenta electa, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Fernández es politóloga y fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, por lo que se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente Rodrigo Chaves. EFECOM