Metsola pide a España que siga apostando por Europa y alerta del riesgo de la desafección: "No nos lo podemos permitir"

La presidenta del Parlamento Europeo instó a fortalecer el compromiso con la integración continental y advirtió sobre el peligro de que los ciudadanos se distancien de las instituciones en un contexto internacional marcado por conflictos, cambios acelerados y amenazas a la democracia

El ritmo acelerado de los acontecimientos internacionales, marcado por conflictos armados, competencia global intensificada, desastres naturales cada vez más frecuentes y el impacto de la innovación tecnológica, configura actualmente un escenario desafiante para Europa y sus ciudadanos. En ese contexto, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, señaló la importancia de reforzar la integración continental e hizo un llamado a España para que mantenga su compromiso con el proyecto europeo, tal como informó Europa Press.

Durante su intervención en el acto realizado en el Senado con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, Metsola recordó el momento en que el país ibérico decidió integrarse al bloque regional en 1986. Según publicó Europa Press, la presidenta del órgano legislativo europeo subrayó que en aquella ocasión España eligió acercarse a Europa en una coyuntura decisiva para su propio proceso democrático, lo cual dotó de esperanza y nueva confianza a la sociedad. Metsola enfatizó su deseo de que España siga apostando por Europa y reiteró la necesidad de mantener fuerte esa relación.

El discurso de Metsola, según detalló el medio Europa Press, giró en torno a los riesgos de que aumente el distanciamiento de la ciudadanía respecto a las instituciones europeas, especialmente en una época que demanda “unidad” entre los socios del continente. La política maltesa afirmó: “Sabemos que Europa solo funciona cuando la gente se siente conectada a ella, cuando se reconocen en sus decisiones y cuando ven resultados reales en sus vidas cotidianas”. Añadió también que la desconexión ciudadana puede dar paso a la desafección hacia el sistema institucional, algo que calificó de insostenible para el proyecto europeo.

Europa Press puntualizó que Metsola valoró los esfuerzos recientes de la Unión Europea, como la respuesta coordinada ante la agresión a Ucrania, pero reconoció que las acciones tomadas “no son suficientes”. Resaltó que los procesos de toma de decisiones a veces resultan superados por la dinámica del escenario internacional y que el bloque deberá adaptarse con mayor agilidad para no quedarse atrás. “El ritmo del cambio a nuestro alrededor es más rápido que el ritmo de nuestras decisiones. Si Europa quiere modelar su propio futuro, entonces tenemos que estar dispuestos a pensar en grande, a avanzar más rápido y a aceptar que el progreso a menudo comienza con aquellos que están dispuestos a avanzar juntos”, expresó Metsola. Apostó, así, por una Europa que pueda operar a diversas velocidades, permitiendo que algunos países lideren proyectos mientras otros se suman posteriormente.

La presidenta del Parlamento Europeo, según consignó Europa Press, defendió la importancia del “realismo pragmático” para definir la hoja de ruta continental y recordó que la integración se ha desarrollado gracias a quienes han impulsado cambios decisivos, como la creación del Mercado Único, el espacio Schengen, la adopción del euro y las rondas sucesivas de ampliación de la UE. Para Metsola, el bloque “siempre ha crecido porque algunos optaron por liderar y otros se unieron cuando estuvieron preparados”. Insistió en que este es otro momento histórico que requiere apertura a las oportunidades y valentía ante las transformaciones.

El medio Europa Press relató que Metsola cerró su intervención con una apelación directa al sentimiento de pertenencia europea, pronunciando en español: “Somos Europa. Y cuando estamos juntos somos imbatibles”. Esta frase sintetizó el llamado a la cohesión y la defensa de los valores europeos ante el contexto actual.

Previo a la participación de Roberta Metsola, intervino el presidente del Senado español, Pedro Rollán, quien remarcó que la democracia “no es un estado de reposo” sino “una conquista diaria”. Según reportó Europa Press, Rollán advirtió sobre las amenazas a las democracias liberales, rechazó la tendencia a “levantar muros” y señaló que el fortalecimiento democrático exige “tender puentes”. En su opinión, las amenazas que enfrenta Europa en la actualidad no distinguen entre tensiones internas y externas ni son ajenas al auge de movimientos populistas.

Rollán subrayó la responsabilidad de defender el legado democrático y resaltó el papel fundamental del Parlamento frente a intentos de división y al asedio que suponen algunas ideologías. A decir de Rollán, citado por Europa Press, la capacidad de la ciudadanía europea para resistir amenazas se verifica especialmente en contextos como el de Ucrania. Mencionó que la población de ese país está “regando con su sangre la defensa de la libertad”, en referencia directa al conflicto armado tras la invasión rusa, que calificó como “ilegal y despiadada”, y que, según sus palabras, ha golpeado los principios esenciales del continente.

El presidente de la Cámara Alta también manifestó que los europeos no deben permitir que “la fuerza se imponga al derecho ni que el monólogo se imponga al consenso”. Enfatizó la obligación de abordar los principales asuntos de inquietud social: la seguridad, el acceso a la vivienda, la autonomía estratégica, la inflación, la coyuntura económica y las políticas migratorias, las cuales, en su criterio, precisan regulación y orden. Europa Press consignó que Rollán solicitó una respuesta colectiva y coordinada entre los 27 países miembros de la UE, institución a la que atribuyó el rol de referente moral y político en un ámbito internacional caracterizado por la volatilidad.

A lo largo del acto, los participantes pusieron el foco sobre la necesidad de adaptar la Unión Europea a las nuevas circunstancias sin dejar de lado los principios que originaron el proyecto de integración. Según el desarrollo de Europa Press, el mensaje principal recalcó que la fortaleza europea dependerá de su capacidad para actuar en conjunto ante los desafíos, conservando aquello que hace valiosa la unidad continental para sus ciudadanos.

