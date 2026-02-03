Espana agencias

El Supremo confirma la condena al empresario que estafó a 650 estudiantes y les dejó sin viaje a Mallorca en 2013

Guardar

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena al empresario que estafó a 650 estudiantes y les dejó sin viaje de estudios a Mallorca en el verano de 2013 y a quienes tendrá que abonar indemnizaciones que superan los 280.000 euros.

El Alto Tribunal, en sentencia reciente consultada por Europa Press, ha desestimado el recurso del empresario D.M.Z, que en el año 2023 fue condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a dos años de cárcel por quedarse con las cantidades que pagaron estudiantes de diferentes puntos de España.

El empresario fue condenado como autor de un delito continuado de apropiación indebida agravado, con la atenuante de dilaciones indebidas, además de a la pena de prisión, al pago de las costas.

Igualmente, fue condenado a indemnizar a cada uno de los 650 viajeros perjudicados de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Tarragona, Barcelona, La Rioja y Sevilla una suma total de 283.666 euros.

El acusado, administrador único de una mercantil que operaba bajo el nombre comercial de Todolisto.es se comprometió con hasta un total de 650 estudiantes al traslado desde las localidades de origen, repartidas por todo el territorio nacional, a Valencia, y de ahí a Palma, a su alojamiento en hoteles de la isla, y la posterior vuelta.

Sin embargo, tras percibir en las cuentas bancarias el importe de los viajes --unos 400 euros de media-- se los quedó sin llegar a realizar los traslados y alojamientos comprometidos, limitándose a expresar mediante correos electrónicos o mensajes de SMS, horas de los viajes, que estos habían sido cancelados. Poco después solicitó concurso voluntario de acreedores.

La sentencia considera probado que el acusado generó una dinámica peculiar al considerar que "del dinero que obtenía de su actividad principal podía disponer para otras actividades mercantiles en las que se embarcaba o para atender necesidades personales o empresariales a su interés.

La Sala entiende que el acusado afrontó deudas anteriores al 31 de diciembre de 2012 con dinero procedente de los viajes de la temporada 2013 y que supusieron un desembolso de más de 250.000 euros. "Esa actuación económica, decidida por el acusado, supuso evidentemente dirigir dinero que debía destinarse a los viajes del año 2013, a pagar conceptos ajenos a los mismos, creando a su vez una falta de liquidez con la que atender las exigencias de esos viajes", dicen los magistrados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Baxi Manresa afronta el partido ante el Reyer Venecia con los deberes hechos

Infobae

Rebajan la pena a los dos agentes que lesionaron a una anciana que les recriminó aparcar el coche en una parada de bus

El tribunal de Granada mantuvo la condena por lesiones a los policías de Almuñécar, pero redujo notablemente la sanción económica, tras acreditar un uso excesivo de la autoridad contra una jubilada tras una discusión en la vía pública

Rebajan la pena a los

La final de la Minicopa se jugará en el Roig Arena

Infobae

España prohibirá las redes sociales a menores de 16 y perseguirá a plataformas que no eliminen contenido de odio

El Gobierno planea nuevas restricciones para adolescentes en línea y endurece el control sobre empresas tecnológicas extranjeras, responsabilizando a directivos por no retirar discursos ilegales mientras promueve un bloque europeo con reglas más severas sobre plataformas digitales

España prohibirá las redes sociales

Torres visitará Guernica por el 89 aniversario del bombardeo y tiende la mano a Bildu para seguir condenándolo

Torres visitará Guernica por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Andorra dejará de ser refugio

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

Palma prohíbe crear nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas: “Los pisos son para vivir”

La subida del SMI entra en la recta final: Trabajo prevé aprobarla en febrero y aplicarla con efectos retroactivos

Comprar un vehículo eléctrico será un 15% más barato en 2026: las ayudas aprobadas por el Gobierno para relanzar el sector

Mano dura contra los caseros: Cataluña empieza a multar a los que incumplen la ley de vivienda con 120.000 euros

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste