Cultura garantiza el programa de Cine Sénior hasta junio con 3 millones más de presupuesto

Madrid, 3 feb (EFE).- El Ministerio de Cultura ha ampliado en 3 millones de euros el presupuesto del programa Cine Sénior ante el gran aumento de público (1,8 millones de espectadores en sus 28 primeras semanas) y con el objetivo de garantizar su continuidad hasta el mes de junio.

Según ha informado el Ministerio en un nota de prensa, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación de urgencia de una modificación del real decreto por el que se regula el programa con el fin de aumentar el presupuesto.

La modificación del real decreto tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de febrero de 2026.

La tercera edición del programa Cine Sénior, que arrancó el pasado 24 de junio con una dotación inicial de 8,5 millones de euros, presenta como novedad la ampliación de su duración a 12 meses.

Con esta medida, se garantizan las subvenciones a salas cinematográficas para fomentar el acceso al cine de las personas mayores de 65 años.

Al programa Cine Sénior, que no ha dejado de crecer desde su creación, están adheridas al programa 397 salas de todo el territorio español.

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.

En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73% en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo.

A través del programa Cine Sénior, las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros, en cualquiera de los espacios adheridos.EFE