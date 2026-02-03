Espana agencias

Cultura garantiza el programa de Cine Sénior hasta junio con 3 millones más de presupuesto

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- El Ministerio de Cultura ha ampliado en 3 millones de euros el presupuesto del programa Cine Sénior ante el gran aumento de público (1,8 millones de espectadores en sus 28 primeras semanas) y con el objetivo de garantizar su continuidad hasta el mes de junio.

Según ha informado el Ministerio en un nota de prensa, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación de urgencia de una modificación del real decreto por el que se regula el programa con el fin de aumentar el presupuesto.

La modificación del real decreto tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de febrero de 2026.

La tercera edición del programa Cine Sénior, que arrancó el pasado 24 de junio con una dotación inicial de 8,5 millones de euros, presenta como novedad la ampliación de su duración a 12 meses.

Con esta medida, se garantizan las subvenciones a salas cinematográficas para fomentar el acceso al cine de las personas mayores de 65 años.

Al programa Cine Sénior, que no ha dejado de crecer desde su creación, están adheridas al programa 397 salas de todo el territorio español.

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.

En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73% en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo.

A través del programa Cine Sénior, las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros, en cualquiera de los espacios adheridos.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Colliers acuerda la compra de Ayesa Engineering por cerca de 600 millones

Infobae

El CAAM revisará el legado de Gil y Emperador y acogerá el arte plástico de Rossy de Palma

Infobae

Metsola anima a "resetear" la alianza europea para encontrar soluciones conjuntas

Infobae

Artistas de 14 países se darán cita en XIX Festival Internacional del Circo de Albacete

Infobae

Ronda (Málaga) desaloja de forma preventiva varias zonas ante el riesgo de inundaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona