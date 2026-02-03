Espana agencias

Castro y Raghouber destacan en un austero mercado de invierno del Levante

Pedro Zamora

Valencia, 3 feb (EFE).- La llegada al Levante del entrenador Luís Castro sólo unos días antes del inicio del mercado de invierno ha marcado el primer mes de 2026, ya que el equipo ha mejorado sobre el terreno de juego y, además, dio el visto bueno para la contratación del centrocampista Ugo Raghouber, que ya se ha hecho con un hueco en el once inicial y es el fichaje más destacado.

Castro fue anunciado como técnico del Levante el pasado 20 de diciembre. Llegó una semana después a Valencia y, junto al propietario del club, Pepe Danvila, ha participado activamente en la reconfiguración de una plantilla que pelea por evitar el descenso.

El entrenador portugués bien puede ser en este momento el mejor fichaje de invierno. En los cinco partidos que ha dirigido el balance es de dos victorias, dos empates y solo una derrota, pero el Levante sigue penúltimo clasificado y todavía está a cuatro puntos de la permanencia.

Recomendado por Castro ha llegado en este mercado el centrocampista francés Raghouber. Ambos coincidieron la temporada pasada en el Dunkerque y el Levante cerró con el Lille su cesión hasta final de la presente temporada.

Centrocampista zurdo y con capacidad para ocupar varias posiciones en el eje de la medular, Raghouber debutó la misma semana que llegó a Valencia y fue titular en sus siguientes dos partidos. Pese a sus 22 años, ha demostrado ya personalidad y una gran capacidad física.

Además de Raghouber llegaron al Levante el extremo Paco Cortés, que fue repescado de su cesión en la Cultural y Deportiva Leonesa, y el también extremo Tay Abed, un futbolista israelí con pasaporte español de 21 años por quien el Levante abonó 200.000 euros al PSV de Países Bajos.

Esta cantidad es la inversión que ha hecho el Levante en este mercado. Con serios problemas económicos y con un margen muy ajustado en el límite salarial, el club valenciano no podía invertir más en fichajes.

Tanto Cortés como Tay han participado ya con Luís Castro, que ha dejado claro desde su llegada que entre sus prioridades está contar con futbolistas jóvenes y que puedan ser parte del futuro a medio plazo del club levantinista.

En el capítulo de salidas, el Levante tampoco tuvo un mercado muy ajetreado. A principio de mes se marchó cedido al Mirandés el central Jorge Cabello, que hasta entonces había jugado únicamente en cinco partidos de LaLiga EA Sports y en dos de la Copa del Rey.

También abandonó el Levante el delantero centroafricano Goduine Koyalipou, que llegó el pasado verano al Levante cedido por el RC Lens, pero después de haber anotado dos goles en catorce partidos, entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey, el club valenciano decidió negociar con el club galo la rescisión del contrato.

El mercado del Levante pudo ser más agitado si llegan a concretarse los diferentes intereses por el camerunés Etta Eyong y el hondureño Kervin Arriaga, pero finalmente los dos jugadores siguen en Valencia y, al menos, acabarán la temporada como levantinistas.

El equipo afronta ahora un periodo de reflexión para abordar algunas renovaciones pendientes, como la de Carlos Álvarez, con quien se empezó a negociar hace ya meses una prórroga de su contrato, o la del capitán Pablo Martínez, quien finaliza contrato en junio y todavía no tiene una propuesta para seguir. EFE

pzm sm/jpd

