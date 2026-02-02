El Supremo envía a la AN la investigación a Ábalos, Cerdán y Koldo por los presuntos amaños de obra pública

Las investigaciones relacionadas con pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 bajo sospecha de blanqueo de capitales avanzan en la Audiencia Nacional, una de las líneas de actuación impulsadas por el juez Ismael Moreno. Según informó Europa Press, esta pesquisa se encuentra bajo secreto y forma parte del llamado 'caso Koldo', junto con otras causas que afectan tanto a antiguos colaboradores del partido como a empresarios vinculados a presuntas irregularidades económicas.

El Tribunal Supremo ha trasladado a la Audiencia Nacional la causa en la que se investigaba al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, al empresario Víctor de Aldama y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por supuestos amaños en la adjudicación de obra pública. El magistrado Leopoldo Puente, según consignó Europa Press, envió un auto en el que remite esta línea de investigación al Juzgado Central de Instrucción Número 2, responsable del ‘caso Koldo’. Esta decisión llega después de la renuncia de Ábalos a su escaño como diputado, hecho que modificó la competencia para el desarrollo del caso y la instrucción judicial correspondiente.

Europa Press detalló que el Supremo ha dejado de ser competente para continuar con la instrucción sobre los amaños de obra pública, ya que el mantenimiento de la condición de aforado de Ábalos era un requisito clave. El magistrado Puente explicó que, de acuerdo con el pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, el momento en el que se abre juicio oral fija de manera definitiva la competencia del tribunal para el enjuiciamiento. Si la pérdida de la condición de aforado ocurre antes de esa resolución, el caso deja de estar bajo la competencia del Supremo y pasa a la Audiencia Nacional, como ha sucedido en este expediente iniciado en septiembre. En ese mes se abrió una pieza separada para centrar las indagaciones en las adjudicaciones presuntamente ilícitas relacionadas con obra pública, donde todavía no se había dictado auto de apertura de juicio oral.

La Audiencia Nacional, en concreto el Juzgado Central de Instrucción Número 2 a cargo del juez Ismael Moreno, ya desarrolla varias líneas de investigación vinculadas al 'caso Koldo'. La pieza principal de la causa aborda presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante los meses de la pandemia, un asunto por el que Ábalos, Koldo García y Aldama, entre otros, se encuentran procesados. Europa Press señaló que el juicio oral por estas presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario se mantiene previsto para abril.

Por otro lado, según publicó Europa Press, otra de las investigaciones bajo la tutela del juez Moreno se centra en los pagos en efectivo del PSOE. Esta pesquisa, que abarca el periodo 2017-2024, apunta a posibles operaciones de blanqueo derivadas de la devolución de anticipos de gastos a dirigentes, trabajadores y simpatizantes del partido. Se sospecha que la ausencia de controles internos habría permitido supuestamente al exministro Ábalos y a Koldo García emplear este flujo de dinero para ocultar los beneficios de presuntas actividades ilícitas.

El nombre de José Luis Ábalos aparece también en otra investigación judicial que avanza en la Audiencia Nacional, esta vez bajo la dirección del juez Santiago Pedraz. En este caso, denominado 'caso hidrocarburos', la investigación gira en torno a un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel. En el expediente, además de la presencia de Ábalos, figura Aldama como investigado. Europa Press recoge que el caso involucra operaciones empresariales que habrían generado perjuicios económicos significativos y que presentan indicios de delito.

Con las recientes decisiones judiciales, la causa por adjudicaciones presuntamente ilícitas en obra pública se suma así a las pesquisas centrales del 'caso Koldo', ampliando el espectro de la instrucción bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo retiene únicamente la causa referente a la adquisición de mascarillas, quedando el resto de la investigación encaminada hacia los tribunales ordinarios por la pérdida de la condición de aforado de Ábalos.

La investigación judicial, según consignó Europa Press, sigue diversas ramificaciones que abarcan desde operaciones administrativas en la adquisición de material sanitario hasta procedimientos internos en la financiación del partido, pasando por negocios privados investigados por fraude. La actuación conjunta de distintos jueces de la Audiencia Nacional apunta a determinar la responsabilidad de antiguos miembros y colaboradores del PSOE en actividades presuntamente ilícitas, mientras avanzan tanto la instrucción como la preparación de los juicios previstos en los próximos meses.