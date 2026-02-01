Vox culpa a las políticas verdes y a la presión fiscal de la crisis de ENCE en Navia

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, destacó la situación de la planta de ENCE en Navia a partir de los problemas laborales recientes y la amenaza de cierre, enfatizando que otros partidos, excepto Vox, han impulsado políticas verdes que perjudican la economía local. Según consignó el medio, López cuestionó la falta de medidas concretas por parte del Gobierno tanto a nivel autonómico como nacional, al considerar que la falta de acción frente a la crisis de la empresa supone un riesgo directo para el tejido industrial de la región.

De acuerdo con lo publicado, la actual crisis que enfrenta la factoría de ENCE responde, según la portavoz, a una combinación de “políticas ecotóxicas” y el persistente aumento de la presión fiscal. López sostuvo que estas medidas, lejos de fomentar el crecimiento económico, generan el efecto contrario para el entorno productivo y la industria asturiana. Vox responsabiliza directamente al socialismo asturiano y a lo que considera políticas contrarias a la inversión, el empleo y la producción por haber creado un entorno adverso, no sólo para ENCE, sino también para el resto de compañías asentadas en la comunidad.

El medio informó que Carolina López vinculó la situación de ERTEs y despidos recientes con el impacto de la llamada “persecución ideológica a la industria”, tema sobre el que lleva tiempo alertando su formación. En palabras suyas, “lo que hoy ocurre en ENCE es exactamente lo que Vox lleva denunciando desde hace más de una década: el falso ecologismo y la persecución ideológica a la industria, algo que acaban siempre pagando los trabajadores y sus familias”. Añadió además que estas tendencias supuestamente hostiles a la actividad productiva no son exclusivas del occidente asturiano, sino extensibles a toda Asturias y, por extrapolación, a otras zonas de España.

Según detalló el medio, López expuso que las consecuencias de estas políticas ya resultan visibles en distintos casos industriales de la región, citando ejemplos como el expediente de regulación de empleo (ERE) en ENCE, el cierre de la fábrica de Saint-Gobain o la deslocalización de Vesuvius. Estas situaciones, según la portavoz, ponen en entredicho el futuro de muchas familias asturianas, ya que afectan la continuidad de su modo de vida tradicional vinculado al sector industrial.

La portavoz de Vox criticó especialmente la ausencia de medidas por parte de las administraciones central y autonómica, a quienes acusa de no ofrecer alternativas ni soluciones efectivas para una empresa que, en sus palabras, representa un valor estratégico para el occidente asturiano. López subrayó que la planta de ENCE considera su continuidad amenazada, lo que según su postura compromete el papel fundamental de la industria en el desarrollo y el empleo de la comarca donde se ubica.

Además, según informó la fuente original, Carolina López afirmó que la responsabilidad de la situación no recae únicamente en un único partido o administración, sino en todos aquellos que, según su estructura argumental, validaron una “agenda verde” que termina perjudicando la economía real y, por extensión, el bienestar de los ciudadanos de la región.

El medio resaltó que la portavoz insistió en que la defensa del tejido industrial asturiano y la protección de los puestos de trabajo deben constituir una prioridad, de modo que la dirigencia política abandone, según Vox, el enfoque de políticas ambientales y fiscales que considera nocivas para la viabilidad de las empresas, la inversión y el empleo en Asturias.