Espana agencias

La 'comisión Koldo' del Senado interroga esta semana a Paco Salazar en la recta final de la campaña electoral de Aragón

Guardar

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' interrogará este jueves al exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, en los últimos días de la campaña electoral de Aragón.

Salazar, citado a propuesta del PP, comparecerá en la Cámara Alta el próximo 5 de febrero a partir de las 10.00 horas, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

El interrogatorio del exdirigente socialista, que renunció a sus cargos en la Ejecutiva del PSOE y a su puesto de coordinador institucional de la Presidencia del Gobierno al trascender las denuncias, tendrá lugar a tres días de las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero.

Se da la circunstancia de que la candidata del PSOE a las elecciones aragonesas, la exministra Pilar Alegría, fue fotografiada comiendo en un restaurante de Madrid con Salazar después de que se conocieran las denuncias internas por presunto acoso sexual contra él.

Alegría admitió entonces que aquel encuentro había sido "un error" y "no se tenía que haber producido".

"UNO MÁS DEL CLAN DEL PEUGEOT"

Mientras tanto, el PP ha argumentado que cita a Salazar en el Senado para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo", ya que, dicen, "era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE".

Los 'populares' le consideran como uno de los "máximos exponentes" del "machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder" en el PSOE.

Aducen, al mismo tiempo, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconoce en su libro 'Manual de Resistencia' que sólo Ábalos, Cerdán y el propio Paco Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias", añadiendo que "cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán o Salazar".

En su opinión, el exdirigente socialista utilizó su situación de poder en Moncloa y Ferraz para tener "comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pepe Martí desea imitar a Alonso y Sainz para ser la cara de la Fórmula E en España

Infobae

Bruselas expedienta a España por no simplificar requisitos de información de alimentos, ruido y derecho de pacientes

La Comisión Europea abre un proceso formal contra el país por omitir la adaptación de normas, advierte que el gobierno tiene dos meses para resolver discrepancias antes de que el caso pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Infobae

Cuba afrontará "grave crisis" en 6 u 8 semanas si no recibe más combustible, según experto

Infobae

Mañueco apela a la "unión" y pide al PSOE firmar la 'Carta más justa' por una financiación autonómica igualitaria

Mañueco apela a la "unión"

Queipo (PP) exige a ENCE que recapacite y retire el ERE en la planta de Navia porque "no es justo ni de recibo"

Queipo (PP) exige a ENCE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El electorado aragonés suspende a

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic