Espana agencias

El PP exige a Morant que reclame en Madrid "los 50 millones que Sánchez está negando a 20.675 dependientes"

Guardar

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha instado este domingo a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a que "en lugar de venir a Castellón a intentar engañarles, vaya a Madrid a reclamar los más de 50 millones de euros anuales que el Gobierno de Pedro Sánchez está negando a las 20.675 familias con personas dependientes de la provincia".

Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general del Partido Popular provincial, Salvador Aguilella, después de que Morant participara este sábado en las jornadas 'Ací Estem pels Drets Socials', que los socialistas valencianos celebraron en la ciudad de Castelló de la Plana.

Aguilella ha denunciado que Morant venga a Castelló "a mentir en materia de servicios sociales" cuando, según el PP, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "que niega los fondos que por ley está obligado a aportar a los dependientes".

De acuerdo a Aguilella, actualmente, la atención a la dependencia en la provincia de Castellón "supone 165 millones de euros anuales". Asimismo, ha detallado que "de esa cantidad, la Generalitat asume el 80 por ciento y el Gobierno de Sánchez apenas aporta el 20%, cuando la ley obliga a un reparto del 50 por ciento". "Eso significa que Sánchez deja de pagar más de 50 millones de euros cada año a nuestros dependientes y ese agujero lo están cubriendo los valencianos con el esfuerzo del Consell", ha explicado.

"RESCATE DE LOS DEPENDIENTES"

"El rescate a los dependientes por parte del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha permitido que, en estos dos años de gobierno del Partido Popular al frente de la Generalitat, incremente el número de dependientes beneficiarios de ayudas", ha indicado Aguilella.

En este sentido, ha añadido que "en la provincia de Castellón son 20.675 las familias beneficiarias, 4.651 más desde que gobierna el PP en el Consell" y que, "a nivel autonómico, el aumento de beneficiarios ha supuesto la incorporación de más de 40.000 dependientes en estos dos años, lo que supone un incremento del 30% de ciudadanos atendidos".

"Las familias saben quién cumple. El PP gestiona, paga y amplía servicios. El PSOE no paga, nos discrimina y encima viene a intentar engañarnos", ha reclamado Aguilella, y ha añadido que "la realidad hoy es que la gestión eficaz del PP ha procurado un incremento de muchos más beneficiarios en la Comunitat y en provincia de Castellón". "Seguimos trabajando por ellos", ha afirmado.

"QUE MORANT DEFIENDA A CASTELLÓN, NO A SÁNCHEZ"

Para Aguilella, "es inaceptable que Diana Morant defienda antes a Sánchez que a la provincia de Castellón". "Ha venido a la provincia sin aportar ninguna solución y exigiendo que se recauden más impuestos, y diciendo que quiere volver al modelo social anterior en la Comunitat, cuando había menos personas dependientes atendidas, había 18.000 personas en listas de espera, murieron 20.000 personas sin ser valoradas y cuando los ayuntamientos recibían 45,5 millones menos por parte del Consell para financiar los servicios sociales, o cuando, en 8 años, construyeron 0 residencias para personas mayores", ha señalado.

También ha calificado de "injustificable" la actitud de los alcaldes y portavoces socialistas, que "votan en contra de solicitar el dinero de la dependencia para la provincia de Castellón en los ayuntamientos y ayer aplaudieron las mentiras de la representante de Sánchez".

"DISCRIMINACIÓN A LA PROVINCIA"

Para Aguilella, "la Comunitat y la provincia de Castellón son de los territorios peor financiados de España en dependencia, mientras que otras, como el País Vasco o Cataluña, han alcanzado ya acuerdos con el Estado para avanzar hacia el reparto 50/50 que marca la ley". "No pedimos nada extraordinario, solo exigimos igualdad y que se cumpla la ley", ha remarcado, y ha añadido que "cada euro que Sánchez no paga es un derecho menos para nuestros mayores, nuestras personas con discapacidad y sus familias".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Absuelto el periodista acusado por Deschamps de difamación

Infobae

Las aerolíneas colombianas preparan su regreso pleno a Venezuela

Infobae

Comienza este lunes en Burgos el juicio con jurado por la muerte del joven vallisoletano Sergio Delgado

Infobae

Hunosa quiere "aclarar" fallo judicial que anula conversión de central térmica a biomasa

Infobae

La muerte de una de las heridas eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif activa un plan urgente

Adif activa un plan urgente para recuperar la red ferroviaria de Cataluña: trabaja en 31 tramos de Rodalies

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Triplex de la ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 este domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 2 Triplex de la ONCE: los números ganadores de este 01 de febrero del 2026

Ganadores del Sorteo 4 de Super ONCE del domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 1 de Triplex de la ONCE: comprueba los resultados de HOY domingo 01 de febrero del 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic