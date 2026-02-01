El PP exige a Morant que reclame en Madrid "los 50 millones que Sánchez está negando a 20.675 dependientes"

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha instado este domingo a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a que "en lugar de venir a Castellón a intentar engañarles, vaya a Madrid a reclamar los más de 50 millones de euros anuales que el Gobierno de Pedro Sánchez está negando a las 20.675 familias con personas dependientes de la provincia".

Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general del Partido Popular provincial, Salvador Aguilella, después de que Morant participara este sábado en las jornadas 'Ací Estem pels Drets Socials', que los socialistas valencianos celebraron en la ciudad de Castelló de la Plana.

Aguilella ha denunciado que Morant venga a Castelló "a mentir en materia de servicios sociales" cuando, según el PP, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "que niega los fondos que por ley está obligado a aportar a los dependientes".

De acuerdo a Aguilella, actualmente, la atención a la dependencia en la provincia de Castellón "supone 165 millones de euros anuales". Asimismo, ha detallado que "de esa cantidad, la Generalitat asume el 80 por ciento y el Gobierno de Sánchez apenas aporta el 20%, cuando la ley obliga a un reparto del 50 por ciento". "Eso significa que Sánchez deja de pagar más de 50 millones de euros cada año a nuestros dependientes y ese agujero lo están cubriendo los valencianos con el esfuerzo del Consell", ha explicado.

"RESCATE DE LOS DEPENDIENTES"

"El rescate a los dependientes por parte del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha permitido que, en estos dos años de gobierno del Partido Popular al frente de la Generalitat, incremente el número de dependientes beneficiarios de ayudas", ha indicado Aguilella.

En este sentido, ha añadido que "en la provincia de Castellón son 20.675 las familias beneficiarias, 4.651 más desde que gobierna el PP en el Consell" y que, "a nivel autonómico, el aumento de beneficiarios ha supuesto la incorporación de más de 40.000 dependientes en estos dos años, lo que supone un incremento del 30% de ciudadanos atendidos".

"Las familias saben quién cumple. El PP gestiona, paga y amplía servicios. El PSOE no paga, nos discrimina y encima viene a intentar engañarnos", ha reclamado Aguilella, y ha añadido que "la realidad hoy es que la gestión eficaz del PP ha procurado un incremento de muchos más beneficiarios en la Comunitat y en provincia de Castellón". "Seguimos trabajando por ellos", ha afirmado.

"QUE MORANT DEFIENDA A CASTELLÓN, NO A SÁNCHEZ"

Para Aguilella, "es inaceptable que Diana Morant defienda antes a Sánchez que a la provincia de Castellón". "Ha venido a la provincia sin aportar ninguna solución y exigiendo que se recauden más impuestos, y diciendo que quiere volver al modelo social anterior en la Comunitat, cuando había menos personas dependientes atendidas, había 18.000 personas en listas de espera, murieron 20.000 personas sin ser valoradas y cuando los ayuntamientos recibían 45,5 millones menos por parte del Consell para financiar los servicios sociales, o cuando, en 8 años, construyeron 0 residencias para personas mayores", ha señalado.

También ha calificado de "injustificable" la actitud de los alcaldes y portavoces socialistas, que "votan en contra de solicitar el dinero de la dependencia para la provincia de Castellón en los ayuntamientos y ayer aplaudieron las mentiras de la representante de Sánchez".

"DISCRIMINACIÓN A LA PROVINCIA"

Para Aguilella, "la Comunitat y la provincia de Castellón son de los territorios peor financiados de España en dependencia, mientras que otras, como el País Vasco o Cataluña, han alcanzado ya acuerdos con el Estado para avanzar hacia el reparto 50/50 que marca la ley". "No pedimos nada extraordinario, solo exigimos igualdad y que se cumpla la ley", ha remarcado, y ha añadido que "cada euro que Sánchez no paga es un derecho menos para nuestros mayores, nuestras personas con discapacidad y sus familias".