Tellado acusa a Sánchez de "esconderse" cuando es "responsable de la peor crisis ferroviaria"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez de "esconderse" y "no dar la cara" cuando, según ha recalcado, su Gobierno es "responsable de la peor crisis ferroviaria" que ha sufrido España.

En declaraciones a los medios en Teruel, Tellado ha censurado la actitud del presidente del Gobierno por no comparecer este jueves ante el Pleno del Senado como había pedido el Grupo Popular y no acompañar a los familiares de las víctimas de Adamuz en la catedral de Huelva, pese a que no tenía "agenda para justificar su ausencia".

"El Gobierno responsable de la peor crisis ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país es incapaz de dar la cara, incapaz de rendir cuentas en la sede de la soberanía nacional, que es el Senado, e incapaz de acompañar a las familias de las víctimas en el funeral", ha declarado, para acusar al jefe del Ejecutivo de preferir "esconderse en la Moncloa".

Tellado, que ha aludido también a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado para informar de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), ha indicado que el comportamiento del Gobierno demuestra un "desprecio absoluto" hacia los españoles y sus problemas.

El secretario general del PP ha realizado estas declaraciones en la plaza del Torico de Teruel, acompañado por el presidente provincial del PP de Aragón, Joaquín Juste, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el consejero de Medio ambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y el candidato autonómico, Jesús Fuertes.