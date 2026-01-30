Maíllo (IU) defiende que el espacio Sumar debe actualizarse como revulsivo electoral y escoger un líder de "consenso"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido actualizar el proyecto de unidad de la izquierda que se inició con Sumar con un nuevo "sujeto político" que sirva como revulsivo electoral, en el que se elegirá de forma colectivamente la persona que encabece este frente amplio y que genere "consenso".

En declaraciones a la cadena 'Cope', recogidas por Europa Press, y cuestionada sobre si la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, continúa siendo la persona adecuada para liderar esta confluencia, Maíllo ha dicho que primero tiene que ser la ministra de Trabajo quien reflexione y aclare si aspira a repetir ese rol y, después, será el momento de que se pronuncien todas las partes.

"Yolanda Díaz fue la persona en 2023, sin lugar a dudas. Ahora, pues primero tendrá que decidir ella qué reflexión hace al respecto y después tendremos que decidirlo colectivamente. Pero me parece que primero es importante lanzar un proyecto primero de esperanza, de decir que aquí estamos, que tenemos voluntad unitaria", ha enfatizado.

El líder de IU ha especificado que una vez que esté armado el nuevo sujeto político, que actualice lo que es la coalición de partidos actual de Sumar, será el momento de abordar el liderazgo del proyecto, que debe ser quien suscite consenso entre todas los sectores.

Recientemente Maíllo elaboró un informe político donde exponía que había que superar la actual coalición Sumar y buscar una nueva marca para las elecciones que no coincidiera con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

SI LA IZQUIERDA VA FRAGMENTADA DEJARÁ DE SER RELEVANTE

Por otro lado, Maíllo ha proclamado que una candidatura unitaria para las próximas elecciones generales es la vía para conseguir que la izquierda alternativa siga siendo "relevante" en el panorama político. Y es que, ha desgranado, que si al final la izquierda va fragmentada podrá decir que es muy "pura o auténtica", pero no tendrá capacidad de influencia.

El líder de IU ha diagnosticado que Sumar, como estaba concebido de origen, no puede repetir porque las circunstancias de los comicios del 23J han cambiado y se ha producido un evidente "achicamiento del apoyo electoral".

Por tanto, toca provocar una "sacudida", tomar "nota de los errores y los aciertos" y salir a reconectar con sectores progresistas que les "están esperando" y que nunca van a votar al PSOE.

Maíllo ha rechazado que la pérdida de intención de voto del espacio Sumar, que reflejan varias encuestas, tenga que ver con compartir posturas similares a las del PSOE o por falta de contundencia ante los casos de corrupción que han salpicado a los socialistas.

"No tiene nada que ver (...) Nosotros tenemos una actitud de mucha firmeza con la lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas", ha reivindicado.

REPLICA A REVERTE POR LA CANCELACIÓN DE SUS JORNADAS

Por otro lado y sobre la polémica por el aplazamiento de las jornadas Letras en Sevilla, que estaba dedicadas a la Guerra Civil, ha apuntado que él decidió no acudir de forma simultánea al escritor David Uclés no por no querer debatir con gente contraria a sus posiciones ideológicas, sino porque les había invadido un "sentimiento de utilización y de manipulación posterior en la presentación de esta jornada" con unas tesis y un título que le parecía "muy desacertado". Bajo su criterio, la "cancelación" es el "reconocimiento de un error de base".

Al igual que Uclés, opina que lo correcto hubiera sido esclarecer que la Guerra Civil la sufrieron todos pero "no la perdieron todos", para ensalzar que el Partido Comunista de España ya llamaba hace muchos años a la "reconciliación nacional".

También ha tildado de graves y falsas las acusaciones del escritor Arturo Pérez-Reverte, uno de los organizadores de la jornada, al culpar a la ultraizquierda de la cancelación del evento.

Así, ha replicado que el acto se ha pospuesto porque se alteró a posteriores las condiciones del debate y ha subrayado que él no tiene ningún miedo a debatir con el expresidente José María Aznar de cualquier tema, como es la participación de España en la Guerra de Irak.