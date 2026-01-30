Espana agencias

La AN absuelve a Villarejo, su socio y un abogado por el supuesto encargo para investigar a un empresario

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al abogado Antonio Erico Chávarri por el supuesto encargo que éste último les realizó y que habría consistido en investigar a un empresario a cambio de más de 400.000 euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal acuerda la absolución de Villarejo de los delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelacion de secretos particulares y de falsedad en documento mercantil.

Además, el fallo absuelve a Redondo de los delitos de cohecho pasivo y de falsedad en documento mercantil. Además, absuelve a Chávarri de los delitos de cohecho activo y de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción pedía 12 años de cárcel para Villarejo; 4 años y 6 meses para Redondo, y 7 años de prisión para Chávarri.

El Ministerio Público sostenía que el 'proyecto Grass', desarrollado desde finales del año 2012 hasta finales del año 2013, "se centró en la investigación realizada por Villarejo de posibles actuaciones irregulares o ilícitas llevadas a cabo por Luis Pérez Gil, quien intervenía como administrador concursal en el procedimiento concursal de la mercantil Acisclo Gestión de Patrimonios y por Joaquín Molpeceres Sánchez, quien era el principal acreedor de la concursada".

Villarejo, comisario de la Policía Nacional en el momento de asumir ese encargo, habría actuado "ante las sospechas de Chávarri de que ambos pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento".

