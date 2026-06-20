Galarza anota un gol a los 64 segundos y Paraguay gana por 0-1 a Turquía al descanso

Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- Con un gol a los 64 segundos de Matías Galarza, hasta ahora el más rápido en lo que va del Mundial 2026, la selección de Paraguay derrota por 0-1 al descanso a Turquía en la segunda jornada del Grupo D del partido que se disputa en Santa Clara (California).
Con su anotación, el centrocampista de 24 años del Atlanta United de la MLS, superó por siete segundos al anotado este mismo viernes por el marroquí Ismael Saibari, que lo marcó al minuto y 11 segundos ante Escocia en el juego del Grupo C de la competición.
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En el tercer minuto añadido fue expulsado el paraguayo Miguel Almirón. EFE
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