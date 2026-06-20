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La afición brasileña celebra la goleada a Haití pero sigue pesimista: "Falta garra"

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Brasilia, 19 jun (EFE).- La afición brasileña celebró este viernes, con bocinazos, gritos y cánticos la goleada por 3-0 a Haití, la primera victoria de la Canarinha en el Mundial 2026, pero se mostró pesimista en cuanto a las probabilidades de conquistar el soñado sexto título.

Los dos goles de Matheus Cunha y el de Vinícius en la primera mitad sentenciaron el encuentro para la alegría de las decenas de aficionados vestidos con la camiseta 'verdeamarela' que se congregaron en el Birosca, una sala de conciertos de Brasilia, para seguir el partido.

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El grupo respiró aliviado con el resultado de este segundo enfrentamiento de la fase de grupos, después del empate 1-1 frente a Marruecos con el que Brasil se estrenó el pasado sábado y que dejó un sabor amargo.

Samuel da Silva, de 25 años, dijo estar "feliz" con el resultado y con el desempeño del equipo, aunque enseguida precisó que "hay mucha cosa para mejorar".

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En ese sentido, afirmó echar de menos a un jugador como Messi, en torno del cual se estructura la selección argentina, y apuntó a Endrick y a Rayan como posibles nombres.

De hecho, uno de los momentos más aplaudidos del partido fue la entrada en campo en la segunda mitad de Endrick, exjugador del Real Madrid y actual del Olympique de Lyon, después de que la afición brasileña lo reclamara en la última semana con insistencia.

"Falta garra", dijo Da Silva, antes de tachar de "muy difícil" la posibilidad de conquistar el título frente a rivales que considera más fuertes como España.

En la misma línea, Sinomar Alves, un contable de 50 años, afirmó estar con un "pie atrás" con la selección, pero dijo que todavía tiene esperanza a pesar de los fallos que ve.

"Hay delanteros, pero no buenos defensas", señaló.

Brasil se enfrentará a Escocia el próximo miércoles en el partido final de la fase de grupos que decidirá los clasificados para dieciseisavos.

Por ahora, Brasil y Marruecos van empatados a cuatro puntos, seguidos de Escocia con tres y de Haití con cero. EFE

(video)

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