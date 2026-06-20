Espana agencias

Vinícius, tras marcar y dar asistencia ante Haití: "Tengo que escuchar más a Ancelotti"

Guardar
Google icon

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Vinícius Júnior, elegido el mejor jugador en la victoria de Brasil por 3-0 sobre Haití en el Mundial 2026, reconoció este viernes que tiene que "escuchar más" al seleccionador Carlo Ancelotti, quien lo mandó jugar por dentro y así cuajó uno de sus mejores partidos con la Canarinha.

"Hoy jugué en una posición diferente. El míster me pidió jugar por dentro, entre dos zagueros. No juego mucho por allí, pero siempre que el míster me lo pide y tengo que jugar ahí, marco goles. Tengo que escucharle más. Seguramente cuando llegue al vestuario va a decir que entiende mucho de fútbol", señaló Vini entre risas, en la zona mixta del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

PUBLICIDAD

El 7 de la 'Seleção' dijo que el triunfo contra los haitianos les da "confianza para seguir evolucionando dentro de la competición" y "tranquilidad" de cara al próximo partido, el miércoles, ante Escocia en Miami, en la última jornada del Grupo C.

"El primer partido fue totalmente diferente por la presión del debut (contra Marruecos), pero todo el mundo estaba más leve hoy, el campo también ayudó a nuestro fútbol y esperamos seguir así y mejorar, que es lo más importante", manifestó.

PUBLICIDAD

El extremo del Real Madrid insistió, además, en que está en su mejor momento "físico, técnico y mental".

"Siempre soñé estar al 100 % en la mejor competición del mundo y hacer gol y dar asistencia es muy importante porque me da confianza para el próximo partido. Espero seguir así y hacer mejores partidos", prometió.

Sobre Raphinha, que se retiró lesionado al filo del descanso con molestias en el muslo posterior, Vinícius dijo sentirse "muy triste" por el extremo del Barcelona porque "sufrir una lesión siempre es muy complicado".

"Y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros y que ya sufrió mucho esta temporada con las lesiones. Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo", indicó. EFE

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Johny Placide: "Encajamos goles evitables; es frustrante"

Infobae

El paraguayo Almirón, primer expulsado del Mundial por taparse la boca al hablar con rival

Infobae

"Es gracioso, no me considero un delantero", admite Cunha tras su doblete

Infobae

Galarza anota un gol a los 64 segundos y Paraguay gana por 0-1 a Turquía al descanso

Infobae

Ancelotti confirma a Neymar ante Escocia y que Raphinha salió por lesión en isquiotibiales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo

Saibari impulsa a Marruecos al liderato del Grupo C tras vencer a Escocia: el resumen y el gol, en vídeo

Estados Unidos vence 2-0 a Australia y se clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy sábado 20 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo