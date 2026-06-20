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Ancelotti confirma a Neymar ante Escocia y que Raphinha salió por lesión en isquiotibiales

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Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes tras la victoria por 3-0 frente a Haití que Neymar estará disponible para el último partido de la Canarinha en la fase de grupos frente a Escocia y que Raphinha será evaluado mañana por su lesión en los isquiotibiales.

"Sí, va a estar disponible para el partido contra Escocia", dijo Ancelotti en rueda de prensa en Filadelfia (Estados Unidos), a donde Neymar no viajó para seguir recuperándose de su lesión muscular.

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Ancelotti también explicó que Raphinha salió del campo por molestias en los isquiotibiales pero que será examinado este sábado para conocer el alcance de la lesión.

"A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva", afirmó.

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Más allá del parte de lesiones, Ancelotti se mostró satisfecho por el juego de Brasil frente a Haití: "Es justo lo que esperaba de este partido".

"Un partido con menos errores, más eficacia. Atrás hemos tenido mejor control a nivel defensivo. Ha sido un buen partido. Tenemos que seguir mejorando para el siguiente partido contra Escocia y aprovechar la fase de grupos", añadió.

Sobre el segundo tiempo, sin goles, Ancelotti reconoció que Brasil pudo "jugar mejor", pero habló de la necesidad de "pensar en los próximos partidos" a la hora de cambiar a jugadores como Matheus Cunha y Vinícius Junior.

Destacó el papel de estos dos jugadores, autores de los tres goles este viernes frente a Haití, aunque no quiso confirmar si Cunha se ha ganado la titularidad con la Canarinha: "Puede ser una opción"; dijo.

También remarcó la importancia de que este "no sea el Mundial de Vinícius, sino el Mundial de Brasil".

Brasil se puso líder del Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, mientras que Escocia es tercera con tres, con Haití ya eliminado. Las tres primeras posiciones del grupo se decidirán en la última jornada el próximo miércoles, con los enfrentamientos Brasil-Escocia y Marruecos-Haití. EFE

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