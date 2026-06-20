"Es gracioso, no me considero un delantero", admite Cunha tras su doblete

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Matheus Cunha, autor de dos goles en la goleada de Brasil sobre Haití por 3-0 en el Grupo C, confesó este viernes que "no se siente delantero", aunque señaló que marcar en una Copa del Mundo y ayudar a su selección es "todo" lo que siempre soñó.

"Es gracioso porque nunca me considero un delantero centro, pero vistiendo la camiseta 9 y ocupando aquel lugar, uno acaba disputando la posición en algunos momentos", dijo el delantero del Manchester United, en la zona mixta del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

PUBLICIDAD

Cunha, que abrió el marcador y amplió distancias en la primera mitad para la Canarinha, afirmó que es "muy gratificante" ayudar al equipo a ganar gracias a sus goles, aunque subrayó que "siempre hay margen de mejora".

"Creo que, al ser la selección brasileña, la expectativa va a ser muy alta, pero tenemos que tener claro nuestras virtudes y defectos, y hacer lo mejor posible para progresar", expresó.

PUBLICIDAD

"Entonces hay cosas que mejorar, como siempre, pero tenemos que estar felices por lo que hicimos. Tenemos que tener calma y paciencia porque las cosas siempre pueden salir adelante", completó.

En su opinión, siempre habrá críticas externas hacia la 'Seleção' porque la afición espera que todo sea "maravilloso" a todas horas.

Sobre la alta competencia en la posición de delantero, con Igor Thiago y Endrick, entre otros, Cunha quitó hierro a las disputas internas por la posición y resaltó que son "un grupo de amigos" que siempre se apoyan, independientemente si tiene que jugar uno u otro.

PUBLICIDAD

Preguntado específicamente sobre Endrick, delantero del Real Madrid, confía en que marque una época en la pentacampeona del mundo y sea un jugador que "adoctrine" por mucho tiempo.

"Está muy claro la calidad que tiene. Por ser más joven estamos siempre bromeando. Es un chico muy humilde", dijo tras matizar: "Es un gran jugador y espero que nos ayude mucho". EFE

PUBLICIDAD

(vídeo) (foto)