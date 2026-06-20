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"Es gracioso, no me considero un delantero", admite Cunha tras su doblete

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Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Matheus Cunha, autor de dos goles en la goleada de Brasil sobre Haití por 3-0 en el Grupo C, confesó este viernes que "no se siente delantero", aunque señaló que marcar en una Copa del Mundo y ayudar a su selección es "todo" lo que siempre soñó.

"Es gracioso porque nunca me considero un delantero centro, pero vistiendo la camiseta 9 y ocupando aquel lugar, uno acaba disputando la posición en algunos momentos", dijo el delantero del Manchester United, en la zona mixta del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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Cunha, que abrió el marcador y amplió distancias en la primera mitad para la Canarinha, afirmó que es "muy gratificante" ayudar al equipo a ganar gracias a sus goles, aunque subrayó que "siempre hay margen de mejora".

"Creo que, al ser la selección brasileña, la expectativa va a ser muy alta, pero tenemos que tener claro nuestras virtudes y defectos, y hacer lo mejor posible para progresar", expresó.

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"Entonces hay cosas que mejorar, como siempre, pero tenemos que estar felices por lo que hicimos. Tenemos que tener calma y paciencia porque las cosas siempre pueden salir adelante", completó.

En su opinión, siempre habrá críticas externas hacia la 'Seleção' porque la afición espera que todo sea "maravilloso" a todas horas.

Sobre la alta competencia en la posición de delantero, con Igor Thiago y Endrick, entre otros, Cunha quitó hierro a las disputas internas por la posición y resaltó que son "un grupo de amigos" que siempre se apoyan, independientemente si tiene que jugar uno u otro.

Preguntado específicamente sobre Endrick, delantero del Real Madrid, confía en que marque una época en la pentacampeona del mundo y sea un jugador que "adoctrine" por mucho tiempo.

"Está muy claro la calidad que tiene. Por ser más joven estamos siempre bromeando. Es un chico muy humilde", dijo tras matizar: "Es un gran jugador y espero que nos ayude mucho". EFE

(vídeo) (foto)

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