El Brujas, rival del Atlético de Madrid en dieciseisavos de final

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Brujas belga será el rival del Atlético de Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará en el estadio Jan Breydel el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Riyadh Metropolitano el 24/25. EFE

EFE

