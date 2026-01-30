El Aeropuerto de Ciudad Real califica de "muy positiva" su reapertura al tráfico aéreo

Ciudad Real, 30 ene (EFECOM).- El Aeropuerto de Ciudad Real ha cerrado su primera semana de operaciones tras su reapertura oficial el pasado jueves 22 de enero con un balance "muy positivo", según han dado a conocer sus responsables a través de las redes sociales, consultadas este viernes por EFE.

Han recordado que la instalación ha recuperado su actividad operativa en vuelos de aviación general, posicionamiento, mantenimiento y escuela, lo que ha dado inicio a una nueva etapa de desarrollo.

La reapertura se ha realizado bajo un modelo de uso mixto, con operaciones en horario diurno, que permite actividad restringida de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, y uso público bajo demanda.

Según el aeropuerto, este esquema constituye un primer paso para la reactivación progresiva de sus operaciones.

Durante la primera semana, se han registrado "numerosas" operaciones, principalmente internacionales, según sus responsables, que han indicado que la instalación se consolida como "una de las principales puertas de entrada del turismo cinegético" en la provincia y la región.

El aeropuerto ha asegurado que el nivel de servicio actualmente prestado se ha adaptado plenamente a la realidad operativa de los últimos años y ha agregado que su reapertura es el resultado de más de un año de trabajo centrado en la adaptación de las instalaciones, procedimientos y estándares operativos a las nuevas exigencias de seguridad y gestión.

Los responsables del aeropuerto han agradecido la colaboración de Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España, de la Dirección General de Aviación Civil y de los organismos implicados. EFECOM

abc/lsy/jlm