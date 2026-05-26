La FIFA oficializa Tijuana (México) como campo base de Irán

Madrid, 26 may (EFE).- La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).

La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.

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Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación iraní, así como explicó la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

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Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá, y 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán a otras tantas selecciones.

Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.

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Las poblaciones que no albergarán partidos pero sí selecciones son New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas comenzó oficialmente en 2024, al comunicar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, relación que según la FIFA se acotó y mejoró durante 2025.

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Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.

Federación miembro participante

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Ciudad

Instalación de entrenamiento

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Argelia

Kansas City

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Universidad de Kansas

Argentina

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Kansas City

Centro de entrenamiento del Sporting KC

Australia

Bahía de San Francisco

Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul

Austria

Goleta

Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara

Bélgica

Renton

Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC

Bosnia y Herzegovina

Sandy

Estadio RSL

Brasil

Nueva York Nueva Jersey

Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park

Canadá

Vancouver

National Soccer Development Centre

Costa de Marfil

Filadelfia

Philadelphia Union

RD del Congo

Houston

Houston Training Center

Colombia

Guadalajara

Academia del Atlas FC

Cabo Verde

Tampa

Waters Sportsplex

Croacia

Alexandria

Instituto episcopal

Curasao

Boca Ratón

Universidad Atlántica de Florida

Chequia

Dallas

Mansfield Multipurpose Stadium

Ecuador

Columbus

Centro de rendimiento del Columbus Crew

Egipto

Spokane

Universidad Gonzaga

Inglaterra

Kansas City

Swope Soccer Village

España

Chattanooga

Escuela Baylor

Francia

Boston

Universidad Bentley

Alemania

Winston-Salem

Universidad Wake Forest

Ghana

Boston

Universidad Bryant

Haití

Nueva York Nueva Jersey

Universidad Stockton

Irán

Tijuana

Centro Xoloitzcuintle

Irak

Greenbrier County

The Greenbrier Sports Performance Centre

Jordania

Portland

Universidad de Portland

Japón

Nashville

Nashville SC

República de Corea

Guadalajara

Chivas Verde Valle

Arabia Saudí

Austin

Estadio del Austin FC

Marruecos

Nueva York Nueva Jersey

The Pingry School

México

Ciudad de México

Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Países Bajos

Kansas City

Instalación de entrenamiento del KC Current

Noruega

Greensboro

UNC Greensboro

Nueva Zelanda

San Diego

Estadio Torero de la Universidad de San Diego

Panamá

New Tecumseth

Nottawasaga Training Site

Paraguay

Bahía de San Francisco

Spartan Soccer Complex

Portugal

Palm Beach Gardens

Gardens North County District Park

Catar

Santa Bárbara

Westmont College

Sudáfrica

Pachuca

CF Pachuca: Universidad del Fútbol

Escocia

Charlotte

Charlotte FC

Senegal

Nueva York Nueva Jersey

University Rutgers

Suiza

San Diego

SDJA

Suecia

Dallas

Estadio del Dallas FC

Túnez

Monterrey

Centro de entrenamiento del Rayados

Turquía

Mesa

Arizona Athletic Grounds

Uruguay

Cancún

Mayakoba Training Center, Cancún

Estados Unidos

Irvine

Complejo deportivo Great Park

Uzbekistán

Atlanta

Centro de entrenamiento del Atlanta United

EFE

jap/cmm