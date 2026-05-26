La FIFA oficializa Tijuana (México) como campo base de Irán

Madrid, 26 may (EFE).- La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).
La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.
PUBLICIDAD
Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación iraní, así como explicó la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.
Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.
PUBLICIDAD
Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá, y 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán a otras tantas selecciones.
Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.
PUBLICIDAD
Las poblaciones que no albergarán partidos pero sí selecciones son New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.
La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas comenzó oficialmente en 2024, al comunicar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, relación que según la FIFA se acotó y mejoró durante 2025.
PUBLICIDAD
Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.
Federación miembro participante
PUBLICIDAD
Ciudad
Instalación de entrenamiento
PUBLICIDAD
Argelia
Kansas City
PUBLICIDAD
Universidad de Kansas
Argentina
PUBLICIDAD
Kansas City
Centro de entrenamiento del Sporting KC
Australia
Bahía de San Francisco
Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul
Austria
Goleta
Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara
Bélgica
Renton
Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC
Bosnia y Herzegovina
Sandy
Estadio RSL
Brasil
Nueva York Nueva Jersey
Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park
Canadá
Vancouver
National Soccer Development Centre
Costa de Marfil
Filadelfia
Philadelphia Union
RD del Congo
Houston
Houston Training Center
Colombia
Guadalajara
Academia del Atlas FC
Cabo Verde
Tampa
Waters Sportsplex
Croacia
Alexandria
Instituto episcopal
Curasao
Boca Ratón
Universidad Atlántica de Florida
Chequia
Dallas
Mansfield Multipurpose Stadium
Ecuador
Columbus
Centro de rendimiento del Columbus Crew
Egipto
Spokane
Universidad Gonzaga
Inglaterra
Kansas City
Swope Soccer Village
España
Chattanooga
Escuela Baylor
Francia
Boston
Universidad Bentley
Alemania
Winston-Salem
Universidad Wake Forest
Ghana
Boston
Universidad Bryant
Haití
Nueva York Nueva Jersey
Universidad Stockton
Irán
Tijuana
Centro Xoloitzcuintle
Irak
Greenbrier County
The Greenbrier Sports Performance Centre
Jordania
Portland
Universidad de Portland
Japón
Nashville
Nashville SC
República de Corea
Guadalajara
Chivas Verde Valle
Arabia Saudí
Austin
Estadio del Austin FC
Marruecos
Nueva York Nueva Jersey
The Pingry School
México
Ciudad de México
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Países Bajos
Kansas City
Instalación de entrenamiento del KC Current
Noruega
Greensboro
UNC Greensboro
Nueva Zelanda
San Diego
Estadio Torero de la Universidad de San Diego
Panamá
New Tecumseth
Nottawasaga Training Site
Paraguay
Bahía de San Francisco
Spartan Soccer Complex
Portugal
Palm Beach Gardens
Gardens North County District Park
Catar
Santa Bárbara
Westmont College
Sudáfrica
Pachuca
CF Pachuca: Universidad del Fútbol
Escocia
Charlotte
Charlotte FC
Senegal
Nueva York Nueva Jersey
University Rutgers
Suiza
San Diego
SDJA
Suecia
Dallas
Estadio del Dallas FC
Túnez
Monterrey
Centro de entrenamiento del Rayados
Turquía
Mesa
Arizona Athletic Grounds
Uruguay
Cancún
Mayakoba Training Center, Cancún
Estados Unidos
Irvine
Complejo deportivo Great Park
Uzbekistán
Atlanta
Centro de entrenamiento del Atlanta United
EFE
jap/cmm
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD