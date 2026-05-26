El español Alonso López, con ganas de "poner en práctica el trabajo de los test"

Redacción deportes, 26 may (EFE).- El español Alonso López (Kalex), noveno en la clasificación del Mundial de Moto2, destaca que tiene muchas de "poner en práctica el trabajo de los test" durante el Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en el circuito de Mugello.

"Tengo muchas ganas de volver a la pista en Mugello, para poner en práctica el trabajo de los test, en uno de mis circuitos favoritos y creo que, después de los test en Barcelona, ​​podríamos luchar por algo más aquí", afirma López en la nota de prensa de su equipo.

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Y, al referirse a la siguiente cita, el Gran Premio de Hungría, recordó que en Balaton, el año pasado, tuvo "problemas" y no pudo "hacer buenas vueltas", pero expresó su deseo de "tener sensaciones diferentes y ser rápido también allí" en esta ocasión. EFE