Ben: “Mi intención en Valencia a batir mi marca personal”

Valencia, 30 ene (EFE).- El atleta gallego Adrián Ben afirmó que su intención en el Gran Premio Internacional de Valencia es batir su marca personal (3:36.95) en la prueba que se celebra este sábado en el Palau Velódromo Luis Puig.

El finalista olímpico, mundial y europeo correrá en la pista valenciana los 1.500, una prueba a la que confesó que llega encontrándose “muy bien”.

“Mi intención es venir a batir mi marca personal, hace tres años gané en 800 y quiero repetir victoria ahora en 1.500 para empezar a preparar Valencia 2027 (el Europeo) porque me encanta competir en nuestro país y en una de mis ciudades favoritas”, expresó.

Para Ben, la prueba es incluso “mejor que el campeonato de España”, aunque lamentó que Carlos Sáez no pueda competir finalmente. “Se intentará seguir a la liebre, que sería batir el récord de España, sino buscaré marca personal, y sino, hablaré con Pol (Oriach) y Mariano (García) para dar zapatilla todo lo que podamos y ver dónde podemos llegar. Actitud no va a faltar”, dijo.

“Hemos ido a Sudáfrica tres semanas después de preparar esa San Silvestre Vallecana y, aunque la preparación ha estado un pelín condicionada por una gripe, ya estamos recuperados. Hemos entrenado bien, sin ponernos nerviosos, cumpliendo el plan y llego en un estado de forma mejor de lo esperado”, apuntó. EFE

